以巴衝突　巴西總統籲停火保護兒童安全

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魯拉向古特瑞斯和國際社會發出呼籲：「在瘋狂的戰爭中需要有一點人性，迫切需要國際人道主義干預和停火，以保護以色列和巴勒斯坦兒童。巴西作為聯合國安理會輪值主席，將致力使衝突立即徹底結束，繼續為促進世界和平和捍衛人權而努力。」
根據以色列國防軍的說法，兒童、嬰兒和老人「以伊斯蘭國的方式被殘酷屠殺」。卡法阿扎（Kfar Aza）是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日發動地面攻擊，首當其衝的幾個小型農業聚落之一。
以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）今天說，自衝突爆發以來，以色列至少有1200人死亡。
據巴勒斯坦衛生部表示，在哈瑪斯襲擊後以色列發動的反攻中，加薩走廊至少有1055人喪生。此外，空襲造成5184人受傷。
巴勒斯坦駐巴西大使阿爾澤本（Ibrahim Alzeben）感謝巴西總統魯拉對以色列與哈瑪斯之間衝突的立場，表示魯拉今天發布的公開信「公平、適當且及時」。
阿爾澤本說，巴西和巴勒斯坦關係良好，儘管在某些方面存在分歧。
阿爾澤本還說，目前在加薩走廊的任何救援行動都涉及巨大風險，只要以色列不停火，撤離在巴勒斯坦的巴西人行動都十分困難和危險。
據估計，加薩走廊約有60名巴西人，至少有26人已經要求離開。巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天得到埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）的支持，答應試圖營救。
其中一個選擇是通過位於加薩走廊南部的巴勒斯坦城市拉法（Rafah）檢查站建立人道主義走廊。（編輯：馮昭）1121012
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