秋冬「3種病毒」合併來襲！流行高峰時間曝 醫揭打疫苗最佳時機
秋意漸濃，就已經有不少人開始出現染上流感，屆時冬天將影響更為劇烈！根據疾病管制署日前公布數據，上週新增11例流感死亡，另新增34起流感併發重症個案，尤其還有4個月大的重症患者，民眾防範秋冬病毒不可不慎！小兒科醫師吳昌騰就提醒，目前台灣流感已經處於流行期，而在進入秋冬之後，包括COVID-19、流感、RSV（呼吸道融合病毒）三種病毒將合併來襲，提醒大家盡快施打疫苗。
記者張嘉哲/綜合報導
吳昌騰在臉書粉專表示「目前台灣流感已處於流行期，但預估將於11月中旬進一步上升，並於1月底達到高峰，提醒大家，今年秋冬季節可能會迎來COVID-19、流感、RSV，這三種病毒的合併流行，而疫苗的接種將會是有效保護你的身體健康」。
對於什麼時候接種流感疫苗最好？吳昌騰表示「流感在全球不同的地區，流行高峰期的來臨會有一定的差異，但最重要的是，流感疫苗的最佳接種時間是流感高峰期來臨前的1至2個月，流感大部分會在每年的11月到隔年的2月期間流行，因此，在每年的『10月底前完成接種』，才能讓流感疫苗有更好的保護效果」。
而什麼是RSV（呼吸道融合病毒）呢？吳昌騰也在日前說明「不少病毒正流行著，尤其是RSV，有些小孩症狀都很嚴重喔，當嬰幼兒感染了呼吸道融合病毒，就是三個字包括咳、痰、喘，RSV不僅可以導致兒童發生嚴重的細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，甚至RSV可導致病童重度呼吸暫停，嚴重時引起嬰兒猝死，提醒第一線醫師及家長們要注意喔！」