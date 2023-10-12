步麥卡錫後塵？美共和黨提名史卡利塞 恐因黨內跑票難執眾議長槌
美國前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後，眾議院共和黨人陷入群龍無首、黨內內鬨的窘境，雖然在11日的閉門投票中，確定提名眾議員史卡利塞（Steve Scalise）出任議長一職，但因共和黨內有議員揚言跑票，史卡利塞能否順利執掌議長之槌，以及是否會步上麥卡錫後塵，成為隨時會被拉下馬的「弱勢議長」仍是未知數。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，史卡利塞在閉門投票中取得113票，俄亥俄州聯邦眾議員、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）則取得99票。由於當選眾議長的門檻最少要217票，意味著史卡利塞只能承受4名共和黨人跑票。
有分析認為，史卡利塞在閉門投票中僅贏喬丹14票，顯示共和黨內意見依然分歧，許多議員仍不滿麥卡錫被罷免，儘管喬丹也鼓勵支持者將票投給史卡利塞，但還是有多於4名的黨內議員不打算照做，另外也不乏有支持前議長麥卡錫重掌眾議院者，種種情況都說明，史卡利塞缺乏當選所需的票數。
多位共和黨消息人士透露，史卡利塞將與共和黨議員單獨會面，試圖說服10多名反對派支持他，原定當天下午舉行的全院投票也延後，以便史卡利塞爭取更多所需的支持。
不少共和黨人都擔心，議長之位的難產會延長麥卡錫下台後、共和黨內的領導危機，並讓眾議院持續處於癱瘓狀態，這在臨時撥款法案即將到期、以色列與哈馬斯開戰下更顯緊迫。