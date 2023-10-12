MLB／Harper、Castellanos雙響砲大爆發！費城人10:2打爆勇士聽牌
美國職棒大聯盟（MLB)季後賽，亞特蘭大勇士與費城人系列賽第三場，誰贏就取得聽牌優勢，結果費城人火力全開，整場掃出11安包含6轟，其中強打Bryce Harper與Nick Castellanos都有雙響砲演出，終場費城人就以10:2擊退勇士，以大比分2:1取得聽牌優勢。
記者張志宇/綜合報導
此戰勇士率先在3局上靠著Ronald Acuna Jr.二壘安打與Ozzie Albies安打先馳得點，但3局下費城人立刻給予反擊，先靠著Nick Castellanos陽春砲追平，Bryce Harper再補上右外野3分砲，隨後捕手J.T Realmuto又在一、二壘有人時，敲出清壘二壘安打，3局打完費城人取得6:1領先。
勇士打線本戰熄火，隨後僅在6局透過Orlando Arcia得點圈敲安攻下1分，反觀費城人打線持續加溫，先是在5、6局利用Bryce Harper與Trea Turner陽春砲各攻下1分，隨後8局Nick Castellanos與Brandon Marsh上演「背靠背全壘打」再添2分，終場費城人就以10:2擊敗勇士。
本場費城人先發Aaron Nola主投5.2局，送出9K僅失2分，拿下季後賽第2勝；勇士本場則是動用5名投手，遭到費城人狂敲11安（包括6轟），先發投手Bryce Elder更是僅投2.2局就失掉6分退場。
此外，費城人今單場敲出6轟，不僅寫下隊史紀錄，更追平小熊2015年所創下的紀錄，並列大聯盟季後賽歷史單場最多轟，其中Bryce Harper與Nick Castellanos本戰都有雙響砲演出，也是大聯盟史上第4次，同隊有2人在季後賽上演單場雙響砲。