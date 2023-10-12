馬文君捲入國造潛艦洩密案 邱國正：國防部不評論、交檢調才公平
國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽控洩漏潛艦國造機密，媒體昨日更披露馬文君在立院外交及國防委員會潛艦秘密會議拒簽保密切結書，馬文君則回應稱「他們參加任何會議簽署的開會簽名，其實等同於對所有保密義務跟責任都要去遵守。」對此，國防部長邱國正今（12）日表示，他個人不再做任何評斷，一切交由檢調才公平。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長邱國正報告業務概況，並備質詢。媒體詢問馬文君拒簽保密協議一事，邱國正表示，他已經講過，好事一樁平和落幕，現在檢調已經出面，國防部與個人不再對這件事做任何評論，因為大家都有所持言論，他不再做任何評斷，一切交由檢調才公平。
針對馬文君稱透過外交部聯繫將錄音檔資料寄給韓國駐台代表，邱國正表示，他真的不知道，他沒有要遮蔽什麼，交由檢調。
針對前海軍顧問郭喜的聘用爭議，邱國正表示，經過詢問，郭璽當初是黃曙光擔任司令時聘用，程序走完了，後來因為協調方面可能有點問題，後來造成困擾、工作告一段落就沒有再聘了。至於郭璽為人方面是否有問題，邱國正表，「這個我不知道。」
媒體追問民進黨希望國防委員會做出決議懲處馬文君，是否會擔心國防預算會因朝野惡鬥延誤？邱國正表示，委員對國防、軍備監督是應該的也是本務，大家都很認真，委員認真在質詢，國防部也很認真備詢，什麼影響都不樂見，但也希望平順完成工作。