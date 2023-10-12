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6旬翁罹巴金森氏症苦不堪言　「神波刀」擺平抖不停！

▲6旬翁罹巴金森氏症苦不堪言　「神波刀」擺平抖不停！
▲6旬翁罹巴金森氏症苦不堪言　「神波刀」擺平抖不停！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】60歲的邱先生，6年前出現手抖症狀，就醫確診罹患巴金森氏症，一開始以口服藥物緩解症狀，但近年手抖嚴重、僵硬，連喝水都無法完成，人生大受打擊！中國醫藥大學附設醫院神經部巴金森暨動作障礙科主任呂明桂，建議進行「經顱磁振導航聚焦超音波手術」（簡稱神波刀）治療，邱先生術後手部顫抖消失，能順利拿湯匙與水杯，讓他直呼：「很難想像，半天之內，原來的悲苦世界竟能翻轉」。

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發病率隨年齡增長而增加

巴金森氏症僅次於失智症，為國內第二常見之神經退化疾病，根據110年健保資料統計，巴金森氏症病友人數共77,428人。台灣癌症防治網文獻顯示，此疾病影響65歲以上的疾病人口盛行率約1%，隨著年齡增長發病率也增加，80歲以上的人口可達4%。主要症狀包括動作遲緩、肢體顫抖、僵硬、步行及平衡障礙等，許多病人同時也有便秘、失眠等非動作障礙問題。

  • 動作遲緩
  • 肢體顫抖
  • 僵硬
  • 步行
  • 平衡障礙
  • 便秘
  • 失眠

超音波熱消融　免開刀麻醉　

呂明桂表示，許多病友初期使用藥物控制疾病或許有效，但服藥的頻率及藥效的波動，對許多病人仍造成困擾，也有為數不少的病友無法忍受藥物帶來的副作用。衛福部去年111年核准神波刀治療可使用於巴金森病人，無異是一大福音。神波刀運用非侵入性的磁振導航聚焦超音波束，找到病灶處定位，在僅約0.4公分大小的神經組織進行熱消融，阻斷產生顫抖的神經迴路。

▲「經顱磁振導航聚焦超音波手術」深入腦部核心治療位置。（圖／中醫大附醫提供）

呂明桂說明，神波刀治療不需開刀與麻醉，即使病人有糖尿病等多重慢性病，也不必顧慮傷口感染風險而放棄治療。惟須注意的是，目前神波刀治療仍以單側症狀為主，且接受治療者頭骨密度不能太低，否則超音波能量將無法有效傳遞到腦內治療標的。中醫大附醫神波刀治療團隊已累積豐富經驗，能以標準化的治療流程為病患改善常見的巴金森病症狀，幫助病友重拾生活品質和自信心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59522

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