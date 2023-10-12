日本欲引入更多越南移工！解救高齡化社會 祭出優惠政策
日本邁向極端高齡化和少子化的社會，有感於國內青壯年人口太少，日本官員在10日訪問越南時表示，將考慮為越南人入境日本創造更有利的條件，相關政策最快明年會推出，以吸引更多越南移工來日本。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南前鋒報（Tien Phong）》報導，日本外務大臣上川陽子10日到訪越南之際，日本外務省發言人小林麻紀當天晚間在河內市召開記者會時，提出引入更多越南移工的主張，引發國際社會討論。她指出，越南有許多高技術工人，而日本正面臨人口老化的考驗。小林麻紀說：「因此日本政府正在認真重新思考透過擴大專業領域及改善條件，以吸引更多高素質勞動力。相關辦法正在討論中，有可能明年就會改變。」
越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）10日在與上川陽子會談時建議，日本在核發簽證給越南公民時，可以有更彈性化的措施，例如可以考慮將越南納入電子簽證的名單中，也可為已經前往日本多次且未違反法律的越南人核發5至10年的長期簽證，並逐步朝向給越南人免簽。
今年入境日本的實習生及正在日本的實習生數量以越南人最多（超過20萬人），截至2022年12月，有超過7萬7000名具特定技能的越南勞工正在日本工作與生活，如果日本決心大開國門給越南移工，將和韓國、台灣共同競爭越南的年輕勞動力。
2021年台灣吸引最多越南移工前來，但2022年開始有6萬7295人前往日本、5萬8598人前往台灣、9968人前往韓國，足見「搶工之戰」已漸漸成形，台灣少子化和勞動力短缺的問題也日益嚴重。