▲九成聽損不可逆！聽力師籲：早期介入可改善，配戴助聽器要及時

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老年聽力損失發生率高認知度低 嚴重聽損者失智風險為一般人五倍根據世界衛生組織(WHO)報告，2050年全球將有四分之一的人口有聽力問題。台灣現約有12萬民眾有聽力損失問題，其中65歲以上長者佔7成。然聽力受損不單只是聽力問題，也大幅提升失智風險，多項大型研究皆證實，聽力受損的程度與失智風險程高度相關，嚴重聽力受損者的失智風險更是一般人的五倍。資深聽力師、臨床聽力學博士連孟如指出，聽損者必須花更多腦力聽別人講話，患者功能性MRI顯示聽覺刺激變少，將使負責大腦聽覺的區域退化或快速萎縮，間接更可能影響認知功能。
從確診到戴助聽器平均花七年時間 美國FDA建立非處方助聽器類別加速民眾取得時間連孟如聽力師表示助聽器是處置聽損問題重要的一環！美國最新研究表示，有認知退化風險族群，配戴助聽器能有效降低五成退化速度。然因早期印象以致民眾配戴助聽器意願低，更有研究指出從確診聽損問題到願意配戴助聽器，平均要花七年時間。但高達九成的聽損是不可逆的，若不處置將持續惡化並大幅提高失智風險。美國FDA表示聽力受損是一項嚴重的公衛問題，去年更發布新法規建立非處方助聽器類別，以降低民眾取得助聽器的成本，希望提升助聽器的普及率。
新一代助聽器體積小、造型時尚，結合AI技術改善聆聽品質知名助聽器品牌代表周振宏經理表示，多數民眾對助聽器仍停留在外型笨重、音質不佳的傳統印象。但隨著科技進步，助聽器技術已大幅提升，不僅能辨別語音與背景聲音，即使在吵雜環境下，也能提供清晰的聆聽體驗。更結合AI技術，幫助使用者即時透過手機APP改善聆聽音質，提供個別化的聽覺體驗。周振宏經理進一步說明，無論任何年齡層的聽損者都很在乎助聽器外形。現在的助聽器設計多樣化，有些小到幾乎隱形，也有造型時尚像一般藍牙耳機的助聽器。
及早配戴助聽器，讓聽損者找回精彩「聲」活！民眾應關注家中長者聽力健康，若出現聽不清楚或聽不到的情況需有所警覺。連孟如聽力師說明，聽力受損多能在初期發現，及早介入可獲得改善，但多數長者配戴助聽器意願低，因此有正確的聽損認知並積極配戴助聽器至關重要，同時建議照護者，若發現家中長輩電視聲音開的比以前大聲，或在家中角落叫他卻聽不清楚，就應及早進行聽力檢測並配戴助聽器幫助改善聽力健康，遠離失智風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59549
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