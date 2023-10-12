《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

舊iPhone回收價超低！果粉抖「神地點」價格狂漲：不懂真的虧

▲蘋果上個月推出最新iPhone 15系列機種，不少果粉都將自己的舊iPhone轉手賣出。（圖／記者周淑萍攝）　
▲蘋果上個月推出最新iPhone 15系列機種，不少果粉都將自己的舊iPhone轉手賣出。（圖／記者周淑萍攝）　

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果上個月推出最新iPhone 15系列機種，不少果粉都在近幾日拿自己的舊機賣給通訊行或者蘋果官方以「舊機換新機」折抵，不過每家的收購標準不一，出現價格有高有低的狀況，像是iPhone 11、12系列在通訊行平均收購價格僅5000元至6000元不等。然而，近日就有網友分享自己到「i」Store門市回收舊機，價格明顯高於其他通路，貼文引起廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「我的iPhone 11 Pro Max電池健康度71％，機身沒有任何受傷跟刮傷，外面收購因為沒有盒子跟配件，跑了三家最高都只有6000、其他兩家收5000，結果跑去「i」Store回收11000元！錢直接就匯入帳戶超快的」該網友提醒「回收前手機記得重置成原始狀態，如果手機換了副廠的零件包含電池就不能回收了喔！分享給大家」。

▲網友分享到「i」Store回收舊機成功案例，iPhone 11 Pro Max系列機種回收價格達到11000，遠勝市面行情價格。（圖/Dcard）
▲網友分享到「i」Store回收舊機成功案例，iPhone 11 Pro Max系列機種回收價格達到11000，遠勝市面行情價格。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的不要拿去給通訊行回收，去蘋果官方都比通訊行好」、「上週去A11 賣iPhone11 128G 賣7700哦，給大家參考」、「i store回收價格真的是最優的，比官網高一點，不過好像好像是要購買其他東西才能回收喔，要注意」、「10/8去信義A11回收13pro 256G，店員要求一定要買一個配件，最後回收價格2萬2千多」。

而也有人分享成功案例，表示自己手機是iPhone 12 128G規格的，加上活動多10%回饋，總共估價9700多10%，10670元，直接就匯入戶頭，原本蘋果官網我手機是回收9100元，果斷按取消，改在高雄i Store買手機+回收，真的非常方便喔！

▲網友分享到「i」Store回收舊機成功案例，iPhone 12系列機回收價10670元，明顯高於蘋果官網以及通訊行價格。（圖/Dcard）
▲網友分享到「i」Store回收舊機成功案例，iPhone 12系列機回收價10670元，明顯高於蘋果官網以及通訊行價格。（圖/Dcard）
然而根據「i」Store官網上面回收舊機的規則，民眾只要攜帶用不到的舊手機，完成備份、清空、回復原廠設定，帶到門市就可以現場為舊手機進行診斷得出回收價錢，不過需要特別注意的是，舊換新的規則是，需要購買「Mac / iPad / iPhone / Apple Watch/ Apple Pencil 第二代 / Apple TV / HomePod / AirPods / AirTag / Beats / 巧控滑鼠 /巧控鍵盤」等指定商品方才能進行舊換新服務。

也就是說，舊換新的原則在於民眾剛好要在門市購買新款蘋果產品，才能夠回收舊機，這對於剛好需要換購iPhone、iPad、Mac等蘋果產品的人來說，回收價格回饋更高，相對一定賺多。而以果粉成功舊換新的案例來看，iPhone 11 Pro Max系列機種，蘋果官方換購最高可以回收9100元，不過網友到「i」Store回收價格就高達11000元，更不用說通訊行開價5000至6000元均價，對於要換購蘋果新機的人來說，一定省更多更實用！

更多「蘋果發表會iPhone15」相關新聞。

iPhone 15爆出災情！她問「退貨手機會跑去哪」　內行揭賺到答案

7-11超猛開架賣iPhone 15！整排新機「還有芭比粉」　官方揭真相

日本買iPhone不只省2千！他出差曝「免稅買法」：跟台灣差8千真香

iPhone 15新機爆災情！續航力對比超慘　科技YTR全傻眼：意料之外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞