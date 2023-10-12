舊iPhone回收價超低！果粉抖「神地點」價格狂漲：不懂真的虧

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貼文一出，不少網友紛紛回應「真的不要拿去給通訊行回收，去蘋果官方都比通訊行好」、「上週去A11 賣iPhone11 128G 賣7700哦，給大家參考」、「i store回收價格真的是最優的，比官網高一點，不過好像好像是要購買其他東西才能回收喔，要注意」、「10/8去信義A11回收13pro 256G，店員要求一定要買一個配件，最後回收價格2萬2千多」。
而也有人分享成功案例，表示自己手機是iPhone 12 128G規格的，加上活動多10%回饋，總共估價9700多10%，10670元，直接就匯入戶頭，原本蘋果官網我手機是回收9100元，果斷按取消，改在高雄i Store買手機+回收，真的非常方便喔！
然而根據「i」Store官網上面回收舊機的規則，民眾只要攜帶用不到的舊手機，完成備份、清空、回復原廠設定，帶到門市就可以現場為舊手機進行診斷得出回收價錢，不過需要特別注意的是，舊換新的規則是，需要購買「Mac / iPad / iPhone / Apple Watch/ Apple Pencil 第二代 / Apple TV / HomePod / AirPods / AirTag / Beats / 巧控滑鼠 /巧控鍵盤」等指定商品方才能進行舊換新服務。
也就是說，舊換新的原則在於民眾剛好要在門市購買新款蘋果產品，才能夠回收舊機，這對於剛好需要換購iPhone、iPad、Mac等蘋果產品的人來說，回收價格回饋更高，相對一定賺多。而以果粉成功舊換新的案例來看，iPhone 11 Pro Max系列機種，蘋果官方換購最高可以回收9100元，不過網友到「i」Store回收價格就高達11000元，更不用說通訊行開價5000至6000元均價，對於要換購蘋果新機的人來說，一定省更多更實用！
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