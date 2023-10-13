名家論壇》黃創夏／怯懦畏戰、黔驢技窮的侯友宜

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連民調都不敢比，怎麼會讓人相信他如果執政時有肩膀扛起一切挑戰？
連公開辯論都害怕，憑什麼承諾將來的施政會公開而透明？
侯友宜的缺乏自信，可見一斑，他和國民黨的算盤就只有「我家大業大，你們都要聽我的，叫我大哥」，然後他們只相信最惡質的「藍綠板塊對決」，只要消滅所有「非綠板塊」的其他對手，然後就裹脅選民：「你們不投我，難道投給賴清德嗎？」
這種心態，既自私又怯懦，就是一副江湖混混的嘴臉，在政治上就是「卑劣政治」的窮凶極惡！
為進入了「板塊」年代，政客用盡一切手段，進行各類各式的切割，強迫所謂的選民選邊站！
一次又一次的操弄，一次又一次的割喉，敵我對抗成了「切割手術刀」，台灣被迫成為兩極化的社會，兩極化，才有只問立場，不論是非的操弄空間。
激化對立中，他們就可以「綁架」了自己的陣營，極端立場，取代了慎思和明辯，「含淚」、「含怨」投票，成了選民每一次走進投票所時，無奈的宿命。
實際執政能力的檢驗，已經不重要了。在如夢似幻神話中，支票照常開，鐵粉的期待依然飛揚，只要往對手潑髒水，喊爽了，聲量成美夢，又是一關過一關。
過去，他們利用這一套捧出過馬英九，也造神過韓國瑜，可是今年，侯友宜素質太差，已經無效了。
機關算盡，11月24日的大限倒數，侯友宜依然沒有辦法「吞併柯文哲、殲滅郭台銘」，最近自曝其短和心虛的「只要坐下來談，不必預設前提」的心虛嘴臉，令人越看越嫌惡！
奉勸侯友宜，你「不當副的、不敢比民調、不敢辯論」，這種令人作嘔之「三不政策」不可能讓你脫穎而出，只有最後一招可以用：就是派人趁夜偷偷在淡水河裡埋塊大石頭假借疏濬工程挖出，上面竟有篆體古文「友宜當正，天命所歸」，假託鬼神好了。
所有人都看破侯友宜黔驢技窮了！
在國民黨的黨紀威脅和對岸宋濤「背信忘恩、天人共戮」跨海助威之下，郭台銘原本的那些「牛鬼蛇神」都看似被鎮壓，但45天的法定連署時程，才短短16天，三分之一的時間，郭台銘就宣布突破了30萬的連署門檻，顯然侯友宜陣營盤算的殲滅郭台銘戰略落空，而且郭台銘除了「鈔能力」之外，顯然還有不知滲透在那些角落的「隱形陸軍」。
至於吞併柯文哲？侯友宜只是不斷地在自曝其短，等著被柯文哲軟土深掘吧。
因為柯文哲爭議言行和高虹安拖累之下，國民黨和侯友宜做起春秋大夢，以為可以趁柯虛、要柯命，急急忙忙發動「藍白合」攻勢，卻忘了真正最虛的就是侯友宜，搞了一個多月，只讓人看到侯友宜的笑話！
國民黨和侯友宜總是宣稱：國民黨有14個縣市長、35個立法委員和380個縣市議員，強調要看基層實力，所以侯友宜必當正的。
事實的真相卻是，這些所謂的「基層實力」本就都在啊，侯友宜卻除了偶爾超越柯文哲一點，基本上還是在吃「老三便當」，也封殺不了個體戶郭台銘，說「基層實力」只是給人當笑話看！
侯友宜和國民黨又一再說「議題可以合作」，過去這麼多年，國民黨的這麼多縣市長和立委與民代，自己都沒辦法「議題合作」了，其中該是最主要統合實力者，就是那個只會「歲月靜好」的侯友宜，再提合作議題，只讓更多人想起侯友宜的自私。
正因為如此，國民黨已經進入了「後113的超前部署」，開始盤算在1月13日，朱立倫和侯友宜雙雙垮台之後，誰是國民黨的新當家！
所以，趙少康展現實力，號召戰鬥藍當籌碼，搞一個讓侯友宜與韓國瑜同台的實力秀。
韓國瑜也不是吃素的，突襲式的貼出和柯文哲會面的臉書，正是展示韓國瑜可不是被人拿來當人形立牌的主體性。
朱立倫最可笑，只能宣稱要找韓國瑜當副主席，請問這種1月13日就要和朱立倫一起下台的副主席，有人想當嗎？
韓國瑜不會要、趙少康也不會要，也許找找馬文君試試看吧‧‧‧真是不怕笑死觀眾！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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