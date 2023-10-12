iPhone平均壽命將高達8年！全球13億支蘋果手機有一半竟是二手
國際市調機構《CCS Insight》發布的最新報告顯示，在全球使用中的13億支iPhone裡，有50%為二手機，分析原因包括價格昂貴以及代代差異不大。此外，預估自明（2024）年起，iPhone的平均使用壽命將高達8年。報告也提到，今年第1季二手iPhone的銷量年漲27%，同時，在全球二手手機市場中，蘋果手機市佔率也位居第一。
記者鄭妤安／台北報導
每每iPhone新機剛上市，都會掀起一波搶購潮，然而，《CCS Insight》卻指出，截至2023年底，全球有13億支iPhone在使用中，其中卻有一半以上為二手機。外界解讀，此預測意味著iPhone的使用壽命不斷延長，換機需求降低。預估自2024年起，iPhone的平均使用壽命將高達8年。
根據數據顯示，二手iPhone在市場上的受歡迎程度持續上升，國際科技產業分析師Leo Gebbie指出，iPhone除了價格高昂外，每年推出的新機與前一代相比，差別不大，使得許多消費者最終入手門檻較低的二手機款，且部分消費者認為，與其花上約1000英鎊買一支全新的iPhone 15 Pro，不如花400至500英鎊買一支品質還維持不錯的iPhone 13 Pro。
《CCS Insight》的報告也提到，二手iPhone的銷量逐年增加，2023年第1季的銷量年增27%，遠超其他安卓品牌，不僅如此，在全球二手手機市場中，蘋果手機市佔率仍然最高