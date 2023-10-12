立院通過「馬文君條款」　秘密會議禁帶電子設備、簽保密協議

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跟據民進黨提案內容指出，近日各界對於委員會審查外交及國防機密事務之紛擾，為確保國家安全，並提升委員問政品質，因此提案要求外交及國防委員會（含國防部、外交部、國安局、僑委會等）進行機密會議時，應實行保密責任，所有與會人員（含委員、官員及議事工作人員等），於實施機密預算報告、詢答及審查程序時，應遵守三點事項。
提案指出，包括，會（議）場禁止攜入行動電話、攝（錄）影設備及通信電子器材（含電子手錶、手環、立院二哥大），相關設備或器材應置於場外置物櫃存放，且不得抄錄機密內容並攜出場外；所有與會人員均應接受立法院駐衛警人員以電子探測等設備檢查；所有與會人員均應簽具保密切結書。全案照案通過。
外交及國防委員會召委、民進黨立委何志偉在程序發言時間指出，此舉是國會自律的開始，並不會限制任何人的權利；民進黨立院黨團總召柯建銘表示，此舉是基於國家安全及保護立委問政品質，而不讓立委變成嫌疑犯，且已經事前與國民黨、民眾黨等立委溝通過此提案，大家看法應趨近一致。
不過，國民黨立委陳以信發言時質疑，提案過程並不符合立法院議事規則及程序正義，且應在固定時間提出臨時提案，讓立委能夠來得及處理，且他才剛拿到提案單，現在就要通過臨時提案，此舉相當草率；陳以信先前指控民進黨立委王定宇赴法國機密考察在臉書打卡，陳以信也主張，提案應加入「大嘴巴條款」，不應在個人臉書等社群媒體透露機密會議內容，隨後陳以信話鋒一轉面向王定宇表示，「王定宇，我就是在說你」。
王定宇聽聞之後不滿的走向備詢台，稱不涉及機密，兩人針鋒相對，隨後由其他立委勸說下回到座位，場面一度相當緊張。
民進黨立委林靜儀發言時指出，對於陳以信反對這項臨時提案，她感到非常意外，馬文君的議題吵得沸沸揚揚，尤其關鍵的機密會議竟然有委員可以開會而不簽署保密協議，有鑑於此，她認為在召開相關會議時，應該要嚴謹的處置。
民進黨立委趙天麟表示，過去外交及國防委員會不曾發生過此事，但就是有立委拒簽保密協議，並刻意犯規拿出二哥大講電話，讓支持台灣的理念相近國家陷入風險，「這是委員會的恥辱」，許多民眾因而認為內賊就在立法院內，因此今天這個臨時提案，最應該支持的就是國民黨立委。
國民黨立委廖婉汝發言時指出，她不反對這樣的提案，但不只外交及國防委員會有機密會議，應該適用於立院各委員會。
外交及國防委員會稍後進行秘密會議，並進行清場，持秘密會議證才能進入，進入會議室前手機需放在「養機場」接受保管，並接受電子探測設備檢查。邱國正在會議室外排隊接受安檢時，媒體詢問是否會造成不便，邱國正回說「不會」，媒體追問「你覺得是馬文君條款嗎？」邱國正笑回，「不不，你老是套我話，不夠意思。」