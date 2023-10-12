▲癌友與癌共存時間延長！　世界安寧日呼籲社區團結「同心緩和照護」

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與癌共存時間延長 3要素助癌友完成治療根據衛福部資料顯示，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首。國健署表示，人口老化、不健康的生活型態等因素，導致癌症發生人數逐年增加，但隨著全球醫療科技的進步與國家癌症防治政策的落實，罹患癌症後之存活年數逐漸延長。
根據國健署癌症登記資料顯示，全國罹癌者5年存活率從94－98年的50.2%，提升到105－109年的61.5%。國健署指出，這也表示癌友們與癌症共存時間延長，因此如何協助癌友順利回歸居家環境、重返社區，也是目前最需要關注的議題。
國健署署長吳昭軍表示，支持癌友順利完成治療的3大要素，包含：
- 資訊提供（瞭解疾病、治療、副作用、照護等）
- 心理支持（接受罹癌的心理衝擊）
- 資源取得（適應經濟與生活的改變）
適時支持、鼓勵癌友 共創友善安居社區隨著癌症篩檢的普及與醫療技術的進步，早期發現早期治療讓癌友更能順利回歸社區中生活。國健署提醒，此時如何發揮臺灣最溫暖的人情，使社區成為促進癌友康復的重要助力就相當重要，應適時給予罹癌者鼓勵，給予癌友及其家人更多的協助，分享照護或扶助的社區資源，讓社區成為更友善的安居之處。
國健署也鼓勵癌友們應以積極正向的心態接受治療、走入社區，並多加利用癌症資源中心，也可透過台灣癌症資源網提供的「顧身體」、「找資源」、「顧心靈」、「放輕鬆」、「挺家屬」、「保權益」6大生活需求資訊，獲得所需的照護知識，與社會大眾交流，透過實體與線上並行之照護服務，一同對抗癌症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59530
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