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癌友與癌共存時間延長！　世界安寧日呼籲社區團結「同心緩和照護」

▲癌友與癌共存時間延長！　世界安寧日呼籲社區團結「同心緩和照護」
▲癌友與癌共存時間延長！　世界安寧日呼籲社區團結「同心緩和照護」

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】世界安寧療護聯盟（WHPCA）將每年10月第2個星期六訂為「世界安寧日」，今（2023）年主題是「慈悲關懷社區－同心緩和照護（Compassionate Communities: Together for Palliative Care）」。

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國健署表示，透過今年主題呼籲社區居民團結起來，對在地成員的整個生命過程中提供支持，並藉以增強社區的能力，進而滿足弱勢群體的需求，提供癌友及其家庭由重新回歸社區所需的資源，順利重返日常的社區生活圈。

與癌共存時間延長 3要素助癌友完成治療

根據衛福部資料顯示，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首。國健署表示，人口老化、不健康的生活型態等因素，導致癌症發生人數逐年增加，但隨著全球醫療科技的進步與國家癌症防治政策的落實，罹患癌症後之存活年數逐漸延長。

根據國健署癌症登記資料顯示，全國罹癌者5年存活率從94－98年的50.2%，提升到105－109年的61.5%。國健署指出，這也表示癌友們與癌症共存時間延長，因此如何協助癌友順利回歸居家環境、重返社區，也是目前最需要關注的議題。

國健署署長吳昭軍表示，支持癌友順利完成治療的3大要素，包含：

  • 資訊提供（瞭解疾病、治療、副作用、照護等）
  • 心理支持（接受罹癌的心理衝擊）
  • 資源取得（適應經濟與生活的改變）
為提供癌友完善的照護資源及服務，讓癌友能夠重拾家居生活，國健署補助癌症希望基金會共同推動癌症資源中心，開拓及整合社區中的資源，提供全人、全程、全方位照護，至今已有104家醫院參與，每年皆有超過12萬個癌友家庭接受癌症資源中心的服務。

適時支持、鼓勵癌友　共創友善安居社區

隨著癌症篩檢的普及與醫療技術的進步，早期發現早期治療讓癌友更能順利回歸社區中生活。國健署提醒，此時如何發揮臺灣最溫暖的人情，使社區成為促進癌友康復的重要助力就相當重要，應適時給予罹癌者鼓勵，給予癌友及其家人更多的協助，分享照護或扶助的社區資源，讓社區成為更友善的安居之處。

國健署也鼓勵癌友們應以積極正向的心態接受治療、走入社區，並多加利用癌症資源中心，也可透過台灣癌症資源網提供的「顧身體」、「找資源」、「顧心靈」、「放輕鬆」、「挺家屬」、「保權益」6大生活需求資訊，獲得所需的照護知識，與社會大眾交流，透過實體與線上並行之照護服務，一同對抗癌症。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59530

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