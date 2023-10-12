大團結！馬英九、韓國瑜14日出席侯友宜造勢大會 為選舉打強心針
國民黨總統參選人侯友宜14日傍晚要在板橋第一運動場舉辦首場萬人造勢大會，競選辦公室今（12）日舉辦記者會說明相關細節。競辦副執行長謝政達表示，希望透過本次競總成立與造勢，帶動全台灣選舉，為選情打強心針，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱等人都會一起出席，營造大團結氣勢。
記者余祥／台北報導
今日記者會上由侯辦副執行長謝政達領軍，新北市競總主委蔣根煌、總幹事李乾龍共同召開，也邀集了新北競總幹部們到現場支持。
謝政達表示，從過去幾個月的過程中大家可以發現都在討論民進黨執政造成台海關係緊張、兵凶戰危，像是以巴戰爭後，大家發現戰爭不見得離得很遠。2024是關鍵一年，由誰來主政影響台海關係演變，過去幾個月侯友宜拜訪新加坡、日本、美國，提出台海安定、世界安心，這是很成功的出國訪問行程，這代表世界希望要對台海局勢安心。
李乾龍表示，周六要舉辦第一場侯友宜造勢大會，新北競總跟新北市黨部合一，現在就是團結才能拚輪替，國民黨跟民眾黨最重要就是要團結，14日先營造國民黨內的團結，讓全國對藍軍刮目相看。
當日造勢活動前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱、吳伯雄等人一起出席，營造大團結氣勢。