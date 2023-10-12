圍爐宴每桌4萬元！米其林三星「頤宮」主廚客座　破台南新高價位

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位於台南安平「亞果黃金會所」的亞果薈，將由蟬聯六屆米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強，掌杓中餐廳與宴會廳的除夕圍爐宴，獻上澎湃粵式年夜飯，位在一樓宴會廳與三樓餐廳小吃區的5人桌每桌1萬9800元+10%、10人桌每桌3萬9800元+10%，可享無限暢飲的新鮮果汁與白酒佐餐，限量共20桌，其中設有半開放式包廂2間，數量有限售完為止。菜單規劃能品嘗到米其林雞粥燉海螺、中東六頭鮑扒鵝掌、秘製八寶鴨、紅蟳蒸米糕等料理，更設計了西式料理黃金鏟扒美式海鮮總匯，融合東方與西式料理在宴席中接續登場。
另外，一樓及三樓的5間獨立包廂則推出米其林老饕除夕圍爐套餐，每位1萬2800元+10%，人數4人即受理預定包廂，亦可享新鮮現榨果汁與義大利嚴選DOCG認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Barbera D'Asti聖莊紅酒與義大利DOC認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Piemonte Chardonnay聖莊白酒無限暢飲。陳偉強主廚在菜單安排上，特別將頤宮中餐廳的經典料理油淋乳鴿、雞粥燉花膠、古法焗蟹蓋、中東吉品四頭鮑扒鵝掌、燕窩釀鳳翼、炸豆腐奶與百年腐竹薏米糖水設計入包廂中的圍爐年夜飯菜，百分之百將米其林三星餐廳的嚴選菜色原汁原味的傳遞到台南府城來。
另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也推「龍賀晶春 賀新年」春節住房專案。活動由大年初一祥獅獻瑞迎春揭開序幕、另有專人帶領房客走春祈福、館內亦有熱鬧滾滾的新春市集，看準家庭團圓出遊需求，推出一泊二食專案。
以定價萬元的日式溫泉泉思套房為例，全家四人成行，每人每晚最低4275元起，含有吃到飽自助式早餐及三燔礁溪龍蝦海陸雙主餐鍋物團圓晚餐四客，闔家可在最美無邊際泳池的頂樓池畔旁，坐擁龜山島美景，泡暖湯歡慶過新年，早鳥預定每房再加贈晶華人氣熱銷常溫牛肉麵禮盒(二入)組。