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圍爐宴每桌4萬元！米其林三星「頤宮」主廚客座　破台南新高價位

▲雲品國際與亞果遊艇聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，將於2024年2月初試營運，圍爐宴並邀請米其林三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐客座，桌價每桌3萬9800元+10%。（圖／雲品國際提供）
▲雲品國際與亞果遊艇聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，將於2024年2月初試營運，圍爐宴並邀請米其林三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐客座，桌價每桌3萬9800元+10%。（圖／雲品國際提供）

記者葉盛耀/綜合報導

才剛過完雙十連假，飯店已開始準備搶攻農曆年商機。雲品國際(2748)與亞果遊艇(7566)聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，將於2024年2月初試營運，在除夕夜圍爐宴將迎來首批消費者，當天並邀請蟬聯六年米其林三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐客座，桌價每桌3萬9800元+10%，每桌破4萬，創下了台南圍爐宴的新高價位。晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也推出「龍賀晶春 賀新年」春節住房專案，全家四人成行，每人每晚最低4,275元起。

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雲品國際總經理丁原偉表示，台南一直以來都有著美食之都的美譽，今年的《2023年米其林指南》共有56家餐廳入選，其中36家入選必比登推介、20家則是米其林指南入選餐廳。台南在近400年的歷史與文化淬鍊之下，形成了多元豐富的飲食文化，台南擁有最多的是街頭家常美食與私房美食。

位於台南安平「亞果黃金會所」的亞果薈，將由蟬聯六屆米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強，掌杓中餐廳與宴會廳的除夕圍爐宴，獻上澎湃粵式年夜飯，位在一樓宴會廳與三樓餐廳小吃區的5人桌每桌1萬9800元+10%、10人桌每桌3萬9800元+10%，可享無限暢飲的新鮮果汁與白酒佐餐，限量共20桌，其中設有半開放式包廂2間，數量有限售完為止。菜單規劃能品嘗到米其林雞粥燉海螺、中東六頭鮑扒鵝掌、秘製八寶鴨、紅蟳蒸米糕等料理，更設計了西式料理黃金鏟扒美式海鮮總匯，融合東方與西式料理在宴席中接續登場。

▲圍爐宴的菜單規劃，預計將能品嘗到米其林雞粥燉海螺（位上）、中東六頭鮑扒鵝掌等菜色。（圖／雲品國際提供）
▲圍爐宴的菜單規劃，預計將能品嘗到米其林雞粥燉海螺（位上）、中東六頭鮑扒鵝掌等菜色。（圖／雲品國際提供）
另外，一樓及三樓的5間獨立包廂則推出米其林老饕除夕圍爐套餐，每位1萬2800元+10%，人數4人即受理預定包廂，亦可享新鮮現榨果汁與義大利嚴選DOCG認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Barbera D'Asti聖莊紅酒與義大利DOC認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Piemonte Chardonnay聖莊白酒無限暢飲。陳偉強主廚在菜單安排上，特別將頤宮中餐廳的經典料理油淋乳鴿、雞粥燉花膠、古法焗蟹蓋、中東吉品四頭鮑扒鵝掌、燕窩釀鳳翼、炸豆腐奶與百年腐竹薏米糖水設計入包廂中的圍爐年夜飯菜，百分之百將米其林三星餐廳的嚴選菜色原汁原味的傳遞到台南府城來。

▲專屬包廂中的圍爐菜色，將吃得到頤宮中餐廳的經典料理，包含燕窩釀鳳翼、油淋乳鴿、雞粥燉花膠等。（圖／雲品國際提供）
▲專屬包廂中的圍爐菜色，將吃得到頤宮中餐廳的經典料理，包含燕窩釀鳳翼、油淋乳鴿、雞粥燉花膠等。（圖／雲品國際提供）
另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也推「龍賀晶春 賀新年」春節住房專案。活動由大年初一祥獅獻瑞迎春揭開序幕、另有專人帶領房客走春祈福、館內亦有熱鬧滾滾的新春市集，看準家庭團圓出遊需求，推出一泊二食專案。

▲晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出春節住房專案，全家四人成行入住泉思套房，每人每晚最低4275元起，再贈自助式吃到飽早餐。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出春節住房專案，全家四人成行入住泉思套房，每人每晚最低4275元起，再贈自助式吃到飽早餐。（圖／晶華酒店集團提供）
以定價萬元的日式溫泉泉思套房為例，全家四人成行，每人每晚最低4275元起，含有吃到飽自助式早餐及三燔礁溪龍蝦海陸雙主餐鍋物團圓晚餐四客，闔家可在最美無邊際泳池的頂樓池畔旁，坐擁龜山島美景，泡暖湯歡慶過新年，早鳥預定每房再加贈晶華人氣熱銷常溫牛肉麵禮盒(二入)組。
 

▲一泊二食中，包含可大啖三燔礁溪龍蝦海陸鍋物饗宴，全家至礁溪度過佳節兼團圓。（圖／晶華酒店集團提供）
▲一泊二食中，包含可大啖三燔礁溪龍蝦海陸鍋物饗宴，全家至礁溪度過佳節兼團圓。（圖／晶華酒店集團提供）

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