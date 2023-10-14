金鐘58／庹宗華1個念頭接拍《模仿犯》　向導演證明演技能收斂

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在《模仿犯》裡，他是為了從虐殺狂手中救出女兒，跟時間賽跑的刑警，庹宗華最難忘與嫌犯范少勳在廢墟的追打戲，「我抓著范少勳拿槍托打他，叫他還我女兒，導演要你的情緒是從憤怒到『求你還給我』，拍了6條好累喔。」那種失去親人的痛苦，讓庹宗華想到早逝的家中大哥，「我哥哥過世，我到停屍間找他屍體，那個時候用紗網罩住屍體，一個每天跟你相處的人變成那樣子，你沒有自己進去看，不會震撼到。」
庹宗華1年回台灣5天 遺憾沒時間陪伴孩子
對庹宗華來說，表演就像配藥一樣，「演員最重要是生活經驗夠豐富，親眼看到發生在你面前的事情，你也可以當表演素材。」戲裡他忙於工作，與女兒感情疏離，作為演員也有類似的遺憾，庹宗華曾經整年在大陸拍戲，1年只回台灣3、5天，「我試過拍攝很久再回家，一進門孩子不是馬上抱你，是躲在門邊偷看你，你說多難過？所以我對現在那個小朋友（兒子），就盡量不要這樣子。」
6位師傅拉鋼絲 庹宗華豁出去跳7樓
從影52年，庹宗華拍古裝劇《入雲龍公孫勝》，在零下16度氣溫工作，凍到蓑衣掛著雨水會變冰柱，也拍過抗日劇被日本兵追殺，6個人拉著鋼絲，要他從7樓跳下去，庹宗華笑認連投保的時間都沒有，「我的對手從8樓跳，攝影師從9樓跳，你能說不跳嗎？吊威牙要學的，不能蹬，一蹬下去威牙會斷掉，你要滑出去順著跳，那是把生命交在別人手上。」
庹宗華從影52年 動作戲親身上陣
因為累積多年的動作經驗，庹宗華在《模仿犯》滾樓梯親身上陣，很快能跟對手演員配合，也懂得保護自己不易受傷的訣竅。劇中遭凶手拋屍挑釁，庹宗華對打范少勳邊哭邊揮拳，展現理智在崩潰邊緣的複雜情感，其實這場戲比拋屍戲還要早拍，但庹宗華培養情緒不受影響，導演說：「他唯一要求只有『導演，要再來1條嗎？給我礦泉水』。」只要有水喝就能不斷再哭、再打，一次又一次重拍。