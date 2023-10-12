MLB／Harper雙響砲報仇！率費城人聽牌 繞壘時怒瞪勇士Arcia
美國職棒（MLB）季後賽國家聯盟分區系列賽，由費城費城人10:2擊退亞特蘭大勇士取得大比分2:1聽牌優勢，Bryce Harper與Nick Castellanos皆有雙響砲演出，其中Bryce Harper在3局擊出3分砲後，繞壘時更是兩眼直視勇士游擊手Orlando Arcia引來外界討論。
記者張志宇/綜合報導
費城人Bryce Harper與勇士Orlando Arcia雙方的過節，要追溯到此系列戰G2，當時9局Bryce Harper在一壘上，但因回壘不及，讓勇士上演季後賽史上首次8（中外野）-5（三壘手）-3（一壘手）再見雙殺守備，在賽後Orlando Arcia還嘲笑Bryce Harper，因此雙方埋下過節。
本戰勇士先在3局上率先打破鴨蛋，但3局下費城人立刻給予回擊，單局打入6分大局，Bryce Harper也在這局貢獻一發右外野3分砲，並在繞壘時兩眼直視盯著Orlando Arcia，可說是用眼神與行動做出最好的還擊。
賽後Bryce Harper也談到當時的心境，並透露，「在繞壘時沒有人說話，我知道他的個性，這就是他的一切，但我確實在敲出全壘打後，兩眼直視Orlando Arcia，這點我不否認。」
此外，費城人今單場敲出6轟，不僅寫下隊史紀錄，更追平小熊2015年所創下的紀錄，並列大聯盟季後賽歷史單場最多轟，其中Bryce Harper與Nick Castellanos本戰都有雙響砲演出，也是大聯盟史上第4次，同隊有2人在季後賽上演單場雙響砲。