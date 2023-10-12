綠議員批中市府「不會生牽拖厝邊」 盧秀燕：所有的錯我概括承受
前晚的國慶焰火提早20分鐘施放、臨時取消無人機表演，究竟是誰做的決定？市府先說總統蔡英文「有點早到」、提早焰火是和國防部確認、無人機取消是國安局要求，市府盧秀燕還說「向國安局致敬」，卻先後遭國防部、國家局否認。民進黨台中市議員施志昌痛批，市府委外廠商有問題不就事論事，還「不會生牽拖厝邊」，他問：如果跨年倒數提前20分鐘，台下市民會理你嗎？
記者顏幸如／台中報導
施志昌指出，任何辦過大型活動的人都知道，不管是天氣變化、表演團隊堵在路上或貴賓致詞時間縮短，都必須有備案、進行場控。焰火時間提前、無人機展演取消、表演者背對觀眾，這當然是市政府的問題、市府委外廠商的問題。
施志昌說，台中市政府找一大堆理由，都是在牽拖。試想如果有一年跨年晚會突然提早20分鐘倒數，「台下的市民會理你嗎？不會生牽拖厝邊」。施志昌呼籲不要再推給其他人，應該就事論事好好檢討這次辦焰火哪裡有缺失，趕快來改進。
市議員陳俞融質詢時，觀旅局長陳美秀針對兩項瑕疵再次致歉，表示活動都照著流程表走，做更動是中央慶籌會和地方台中市政府共同決定，她強調「慶籌會和國防部不一樣」。市長盧秀燕再次說明「包括我自己都沒有講到6分鐘，所以致詞時間太短是我們三人（游錫堃、蔡英文）要負責」、「所有的錯台中市政府概括承受，和中央、慶籌會都沒關係。」
市議員陳淑華說，國安局說法打臉盧秀燕說法，表示在8點「接到通知」而非參與決策。盧秀燕答「當時我和妳一樣，都在陪同總統」，陳淑華反擊，「那你就是狀況外嘛！出事了就推給中央」。