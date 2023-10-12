曹興誠嗆中天「匪台」挨告誹謗 北檢認「非毫無憑據」不起訴
前聯電董事長曹興誠去年9月因怒斥《中天新聞》是匪台、集顛倒黑白罪惡之大成等語，遭中天電視提告誹謗，台北地檢署偵辦後認為，曹興誠對中天新聞爭議做價值判斷，提出主觀與事實有關聯的意見或評論，尚非毫無憑據單純謾罵，今（12）日將他不起訴。
記者潘千詩／台北報導
2022年9月1日，曹興誠在立法院舉行國際記者會宣布回復中華民國國籍，並表明抗中保台的決心，現場各家記者提問時，面對中天新聞台林姓記者的問題，曹興誠說「中天我不回答，這匪台嘛這個」、「顛倒是非顛倒黑白…中天就是集這種顛倒黑白罪惡之大成」等語。
同月9日，曹興誠參加廣播節目時，又稱「我可以證明你們就是匪台啊」等語，遭中天電視與林姓記者對曹興誠提告涉嫌公然侮辱、誹謗等罪。
北檢調查，曹興誠2次都是圍繞兩岸情勢而發表個人看法及政治理念，以「匪」、「匪台」、「共匪的嘍囉」或類似用詞稱呼中天電視，是表達他對中天電視採取親中立場的意見；中天新聞多次因製播心為違反事實查證原則，經國家通訊傳播委員會裁處；地方選舉時也遭質疑取材、播報明顯偏頗。
檢方指出，中天電視身為大眾媒體，具有在當代民主社會扮演第四權的功能，其所利用的傳播方式，散布力強大，本具有相當的影響力，是其政治立場、報導選材、新聞倫理等事項，攸關社會大眾的公共利益，自屬可受公評之事；曹興誠的言論，既非杜撰不實，即屬於善意發表之合理評論範疇，難認定曹興誠有何公然侮辱、誹謗的主觀犯意。