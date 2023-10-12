3飯店搶推大閘蟹！每隻最低888元 這家松葉蟹吃到飽僅1380元起
秋天是吃蟹的季節，其中蟹膏香濃、肉質肥美的大閘蟹更是誘人垂涎。台南遠東香格里拉10月13日至11月19日，推出「金秋‧饕蟹宴」限定料理。「醉月樓」中餐廳嚴選陽澄湖大閘蟹等螃蟹料理，其中大閘蟹售價單隻1,688元+10%。飯店內的「遠東CAFÉ」自助餐廳也於平日晚餐及假日午、晚餐，另推出松葉蟹吃到飽。另外，包含台北W飯店與台北天成大飯店，也同樣吃得到膏滿肉嫩的大閘蟹，其中天成飯店每隻僅888元+10%。
記者葉盛耀/綜合報導
台南遠東香格里拉酒店中的醉月樓，堪稱台南最高樓中餐廳，將推出滬式創意蟹宴。主廚許忠賢表示，今年特別引進陽澄湖大閘蟹，進貨過程需經過層層檢驗，必須有衛生福利部頒發的「食品及相關產品輸入許可通知」認證，才能進得了餐廳廚房。「陽澄湖清蒸大閘蟹」建議品嚐時，搭配鎮江陳醋與菊花茶。價格單隻1,688元+10%、一對(公與母蟹各一)2,888元+10%，限量供應、需提前預訂。
飯店內超人氣「遠東CAFÉ」自助式餐廳也推出「松葉蟹三吃」，包含鹹香帶勁「港式魚露清蒸松葉蟹」、湯鮮味美「日式松葉蟹蛤蠣鮮魚湯」、奶香馥郁「古法荷蘭醬焗烤松葉蟹」，都能讓饕客們吃到飽。秋蟹期間，每人餐價平日午餐1,080元 、晚餐1380元，假日午、晚餐1680元。除了平日午餐之外，其他時段都吃得到松葉蟹。
另外，台北W飯店31樓紫艷中餐廳也於即日起至12月12日，限時推出豐盛的各式秋蟹料理，每隻售價1,080元起。歷年人氣居高不下的大閘蟹，主廚團隊嚴選新北市三芝區大屯山下蟹蟹農場生態養殖的品種，首推以清蒸方式體驗飽滿蟹黃和蟹膏的原味，每隻1080元+10%。
台北天成大飯店翠庭中餐廳則是將於10月15日至11月30日，推出「金秋‧饗蟹宴」嚴選大閘蟹與青蟹，以清蒸與煲煮精采呈鮮蟹料理，清蒸大閘蟹每隻888元+10%兩隻優惠1288元+10%、將淨重4.5~5 兩的台灣大閘蟹，以清蒸鎖住螃蟹的鮮甜滋味。