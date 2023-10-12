以色列遭哈瑪斯突襲　邱國正評以巴衝突：情報很重要

控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列發動多線突襲，5000多枚火箭朝以國發射，以色列隨即向加薩地區發動反擊，以巴衝突累計造成超過2000人喪生。國防部長邱國正今（12）日表示，國防部已成立專案小組研析，他強調「情報工作真的很重要」，因為擁有情報才能預先因應，阻止戰爭。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢。針對以巴衝突，邱國正會前受訪表示，以阿戰爭滿突然，各國若有軍事行動，國防部也成立專案小組研析，邱國正強調「情報工作真的很重要」，情報有了後，可以預先因應，包含阻止戰爭發生。
邱國正說，這兩天也看到媒體報導，尤其百姓無辜死傷，真的慘不忍睹，這也給他灣「備戰不求戰」的啟示，共同期望就是避免戰爭，這也是國軍有的態度。國軍在這方面從早到晚沒停過，不抱著很樂觀、極度悲觀，任何一件事情都要有徵候，一分證據說一份話，嚴密監控徵候。
媒體追問以色列在4天之內動員30萬後備軍人，國軍是否有相同的動員能力？邱國正回應說，國軍都有動員規劃，一開始接到動員令，後續進行編實、戰耗補充，台灣地方不大、人員都有造冊，按照以往動員教育召集經驗，「報到率蠻高的」。