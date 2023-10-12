又一樁？張斯綱爆立委張宏陸論文抄襲：賴清德處不處理

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在文獻探討、研究命題與發現部分，更有7處抄錄原作者文章內容未正確引用，即未將他人創作之部分與自己創作之部分妥善區隔的情況。分別是第8、9、12、13頁剽竊陳怡如95年「混成學習環境下學生班級氣氛知覺與學習成效之研究」碩士論文；第9頁剽竊林凱胤、楊子瑩、王國華98年「融入混成學習與知識移轉策略實習輔導模式之成效評估」科學教育學刊論文；第 2 頁剽竊林穎99年「合作學習之概念探討」網路社會學通訊期刊論文；第 7 頁剽竊邱曉婷97年「技職大學生修習數位學習課程之成效評估」專題研究成果報告，已構成對原作者之重製權的侵害與論文剽竊疑慮。
張斯綱進一步表示，張宏陸論文的指導教授黃聰亮博士，101年起自台北教育大學借調至私立南榮科技大學擔任校長，到105年任職期間，涉入販售學、碩、博士假學歷及國外證照，並護航買假學歷的講師升等，獲利高達3500萬元，法院已依貪汙、詐欺以及偽造文書判刑13年！而張宏陸台北教育大學碩士論文是於103年間審查通過，恰巧與黃聰亮借調至南榮科大及犯案的時間相重疊，再加上論文有疑似抄襲、剽竊的情形，請問賴清德主席處不處理？
最後張斯綱呼籲，台北教育大學應盡速啟動學倫調查，而張宏陸也有必要負責任地出面向社會大眾說明清楚。
對此，張宏陸反擊，民進黨在初選登記書表上要求對學倫切結時，他就自行以「Turnitin（論文原創比對系統）」比對過，排除引用資料、參考書目，跑出相似度僅16％，也問過學校，學校認為論文沒問題。張宏陸表示，張斯綱是莫名指控，「根本是一種認知作戰」，反正先抹黑再說，藉此打擊他本人，並拉民進黨下水。
對於張宏陸否認抄襲，張斯綱建議北教大召開學倫會查明論文是否有抄襲、引處不當、寫作等瑕疵，張宏陸也要勇敢面對，若論文真的沒問題，張宏陸就大大方方。