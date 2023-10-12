一圓從校園到社會創業夢想 新北青年局與台灣大學簽合作備忘錄
為持續活絡大專院校各創新創業風氣，新北市政府青年局今（12）日與國立台灣大學研究發展處簽署「政府暨校園創業資源共享合作備忘錄（MOU）」，希望透過市府政策支持，以及台灣大學產學合作總中心創新育成中心資源及創新學術能量，推動創業領域官學跨界合作，給青年創業者更多資源與服務。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府青年局長邱兆梅表示，基北北桃青創交流平台包含北台灣地區43所大專院校的創新育成中心，彼此共享近500位專業導師的名單、近千家青創團隊資訊，提供大台北地區青年創業者跨校、跨區的專業創業諮詢，也讓青創業者的潛在投資人與商業夥伴能夠查詢青創團隊資訊，增加訪商與媒合機會。
台灣大學產學合作總中心創新育成中心經理胡建強表示，台大創業育成團隊涵蓋生技醫療、智慧科技、工程技術等領域，對於跟新北市政府青年局的合作充滿高度期待，相信在政府資源的媒合與挹注下，進而驅動團隊在創業路上更加發光發熱。
新北市政府青年局表示，與台灣大學主要針對「場地設施」、「設備資源」及「專業人才」三大面向簽署合作備忘錄，透過官學合作，促進資源交流與人才共享，未來也將透過創業競賽、國際交流、產業媒合及市場拓展等多元方式，提升青創團隊競爭力，以行動支持創業團隊發展。