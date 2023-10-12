桃園稱「校園沒高端流感疫苗需求」　公司：盼聽到不一樣聲音

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此外，高端公司強調，GC BioPharma的四價流感疫苗為全球第二個通過WHO認證的產品（2016年），其流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑，為全球最高品質的流感疫苗生產商之一。
高端公司強調，尊重民眾有選擇疫苗施打的權利，但每一支合格高品質的疫苗產品，也有被公平選擇的權利。我們相信醫學與科學，呼籲理性公平將各廠牌疫苗流通到醫療終端，讓民眾有自由選擇疫苗的權利。
李思賢表示，近期有些縣市不願意將高端流感疫苗配給學校、有的不願意給老人打，但疫苗分配應該要是公平、公正的，雖桃園市長張善政則稱「校園目前沒有高端的需求」，但公司還是希望各單位公平、公正聽到不一樣的聲音。
至於先前有評論提到、高端疫苗應該專心做腸病毒71型疫苗，做流感疫苗其實不太符合商業考量一事，李思賢說，流感疫苗每幾年就會缺貨一次，可能是疫情爆發、也可能是部分供應商生產出問題所致，其實有其不確定性，高端公司加入流感疫苗生產，本意是希望協助防疫。
李思賢說，高端公司要進行流感疫苗生產，需進行產線切換、暫停腸病毒71型疫苗生產，中間需要全天候6週的清消作業，純粹就商業上考量，是會遜色許多，但公司認為，作為台灣的一份子，有必要協助確保流感疫苗供貨穩定，雖本次僅有10%市場佔有率，但認為有達到當初目的即可。
對於高端腸病毒71型疫苗的生產近況，李思賢說，目前產線已經陸續切換回腸病毒71型疫苗生產使用，預計10月底會恢復供貨，陸續也有批次送到食藥署進行封緘檢驗。