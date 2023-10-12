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桃園稱「校園沒高端流感疫苗需求」　公司：盼聽到不一樣聲音

▲國光疫苗（紫色盒裝）、高端疫苗（綠色包裝）同為國產疫苗，但近期高端疫苗因為過去新冠肺炎疫情期間的爭議，導致家長出現拒打聲浪。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）
▲國光疫苗（紫色盒裝）、高端疫苗（綠色包裝）同為國產疫苗，但近期高端疫苗因為過去新冠肺炎疫情期間的爭議，導致家長出現拒打聲浪。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）

記者林志怡／台北報導

近期部分民眾揚言拒打高端流感疫苗，且部分縣市宣布，不會讓高端流感疫苗配往學校作為公費接種使用，今更有首長稱、校園沒有高端流感疫苗需求，對於系列爭議，高端疫苗執行副總李思賢接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，希望各單位公平、公正聽到不一樣的聲音。

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高端公司今日上午透過新聞稿指出，考量流感疫苗的重要性與供貨不穩定，高端疫苗於2018年與韓國GC BioPharma展開合作，並接續在台灣四家醫學中心（台大、長庚、三總、及萬芳醫院）完成第三期臨床試驗，驗證疫苗安全性與疫苗效力數據皆與歐洲流感疫苗一致。

此外，高端公司強調，GC BioPharma的四價流感疫苗為全球第二個通過WHO認證的產品（2016年），其流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑，為全球最高品質的流感疫苗生產商之一。

高端公司強調，尊重民眾有選擇疫苗施打的權利，但每一支合格高品質的疫苗產品，也有被公平選擇的權利。我們相信醫學與科學，呼籲理性公平將各廠牌疫苗流通到醫療終端，讓民眾有自由選擇疫苗的權利。

李思賢表示，近期有些縣市不願意將高端流感疫苗配給學校、有的不願意給老人打，但疫苗分配應該要是公平、公正的，雖桃園市長張善政則稱「校園目前沒有高端的需求」，但公司還是希望各單位公平、公正聽到不一樣的聲音。

至於先前有評論提到、高端疫苗應該專心做腸病毒71型疫苗，做流感疫苗其實不太符合商業考量一事，李思賢說，流感疫苗每幾年就會缺貨一次，可能是疫情爆發、也可能是部分供應商生產出問題所致，其實有其不確定性，高端公司加入流感疫苗生產，本意是希望協助防疫。

李思賢說，高端公司要進行流感疫苗生產，需進行產線切換、暫停腸病毒71型疫苗生產，中間需要全天候6週的清消作業，純粹就商業上考量，是會遜色許多，但公司認為，作為台灣的一份子，有必要協助確保流感疫苗供貨穩定，雖本次僅有10%市場佔有率，但認為有達到當初目的即可。

對於高端腸病毒71型疫苗的生產近況，李思賢說，目前產線已經陸續切換回腸病毒71型疫苗生產使用，預計10月底會恢復供貨，陸續也有批次送到食藥署進行封緘檢驗。

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