轟一聲浪漫幻滅！國慶焰火求婚慘被提前 衰到「來不及掏戒指」
前晚在台中市的國慶焰火提前20分鐘施放，台中市長盧秀燕說「體諒現場民眾心情」所以縮短致詞時間，台中市議員周永鴻透露，有民眾準備了半年，原本要在8點施放國慶焰火那刻向女友求婚，聽到轟的一聲來不及掏出戒指，浪漫瞬間幻滅。他同時批評盧秀燕針對種種缺失回答「我請吃台中美食」、「讓總統、市長上去跳舞嗎？」有失莊重，提醒「這是國家生日慶典、有外賓在看的」。
記者顏幸如／台中報導
台中市議會今（12）日繼續為國慶焰火缺失砲聲隆隆，民進黨市議員周永鴻表示，有媽媽上他的臉書抱怨，為了節能減碳騎腳踏車載孩子，提早施放煙火讓她差點騎到鐵腿；有民眾籌備半年，準備國慶焰火施放那刻向女朋友求婚，結果「戒指都還來不及拿起來，就聽到轟轟響了」；還有民眾從台北一路塞車下來，焰火提前開始時正在扒便當，連相機都來不及上腳架，一趟路等於白跑。
周永鴻說，針對國慶焰火的種種疏失，市長盧秀燕昨天答詢態度不夠莊重，回應交管問題時表示「我請吃台中美食」；時間掌控不良說「難道讓總統、市長上去跳舞嗎？」他強調這畢竟是中華民國生日慶典，代表國家門面，且有元首、國會議長、外賓在現場，不應該嘻嘻哈哈。
對於盧秀燕表示「所有的錯由台中市政府概括承受，和中央、慶籌會都沒關係」，市議員黃守達表示，市民要的不是一句概括承受，而是真正面對問題、檢討問題，本來事件昨天就可告一段落，是市府說法自相矛盾才會延燒。
國民黨市議員黃馨慧表示，國慶焰火施放地點從海線改到市中心，讓警察、基層公務人員疲於奔命，大家都盡力了，中間有些疏忽、過程確實有點缺憾，但市長盧秀燕很大器，不想跟中央有過節，焰火活動提升台中市的能見度，觀光、旅宿都增加收入，對台中市是好的，還是要予以鼓勵。