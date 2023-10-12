MLB／劉致榮、姜白虎好交情睡前還互換球衣！相約經典賽或MLB再見
中華隊在本屆杭州亞運棒球項目，在冠軍戰不敵韓國最終以銀牌作收，其中中華隊劉致榮與韓國強打姜白虎之間的對決也備受關注，雙方更在回到選手村後，交換球衣相約未來經典賽或大聯盟（MLB）再相遇。
NOWnews/台北報導
本屆韓國雖在預賽不敵中華隊，但在冠軍戰報仇成功，順利拿下亞運棒球金牌4連霸，劉致榮在金牌戰則是對決姜白虎兩打席，並在受訪時談到面對姜白虎時有何投球策略，根據《Ettoday》報導，劉致榮說：「其實一開始很怕他打全壘打，畢竟在美國丟習慣了，球數落後時，丟到某些位置，會比較怕被挨打，遇到韓國打者也保持同樣警覺心，後來有嘗試丟到紅中位置，發現他們不太能掌握，才開始對決。」
韓國隊也於金牌戰結束後隔天立刻回國，劉致榮表示：「因為韓國隊隔天就要回國，姜白虎在睡前來敲我的房門，帶簽名球棒給我，我就問他要不要交換球衣，相處的感覺就跟高中時一樣，不知道下次什麼時候會遇到了，我們有相約經典賽或大聯盟再相見。」
談到與劉致榮的交情，姜白虎也在接受韓國媒體時表示，「與劉致榮是從高中時期打國家代表隊時漸漸變熟，已經當了8年朋友，我們經常聯絡，並常對彼此說『要在更好的地方見面』，這次能在杭州亞運相遇十分開心。」