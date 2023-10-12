好市多試吃放送！「這時段」爽吃整塊生魚片 會員賺到半個牛肉捲
美式賣場好市多（Costco）因為物美價廉，加上份量都非常大，成為不少家庭補貨的首選之地。而好市多最大的特色在於，賣場內經常設有許多的試吃專區，舉凡像是冰棒、甜食、零嘴甚至是鹹食都有試吃的部分，讓不少消費者可以吃完再決定要不要購買。而近日就有網友分享自己快打烊時去逛好市多，結果獲得超大份的試吃，引起熱烈討論，不少人直呼還曾經拿過半個「牛肉捲」，直接當隔天早餐吃，指好市多試吃相當霸氣！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「如果你是快打烊的時候去逛好市多，那麼趕快去熟食區吧，想吃生魚片又怕太多的我，突然遇到試吃生魚片，服務人員一次給整個，超開心」只見貼出的照片，該網友逛好市多時，獲得兩個完整的鮭魚握壽司，上面還沾有哇沙米。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哪時候有這種試吃大小？沒遇過哈哈」、「好的我明天就帶醬油過去沾」、「好市多試吃真的很大方，麵包區都放整個在那邊給人家吃」、「喜歡好市多試吃，之前小冰棒服務人員給一整支的」、「很幸運耶，不過也要剛好打烊前有剩下沒吃完的」。
另外，則也有網友分享經歷「之前遇過最狂的是，快打烊時在美食區，員工到每個用餐桌發放每人牛肉捲半個！只好打包當明天午餐」、「真的滿幸運的，試吃的東西每天都不同，上次吃到生干貝的，好吃！」