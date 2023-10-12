《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

MLB／響尾蛇4:2打爆道奇隊創下罕見紀錄！睽違16年進入國聯冠軍賽

▲響尾蛇隊Geraldo Perdomo開轟，幫助響尾蛇睽違16年進入國聯冠軍賽，淘汰道奇隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲響尾蛇隊Geraldo Perdomo開轟，幫助響尾蛇睽違16年進入國聯冠軍賽，淘汰道奇隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)季後賽，國聯分區系列賽第三場，洛杉磯道奇隊推出Lance Lynn先發主投，對戰恐怖的亞利桑那響尾蛇隊打線，結果響尾蛇隊靠著3局狂轟4發全壘打，創下季後賽首次紀錄，終場道奇以2:4不敵響尾蛇，連續2年分區系列賽出局，3連敗被橫掃，加上這也是響尾蛇隊自2007年後，睽違16年，再度打進國聯冠軍賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊先發投手Lance Lynn，在例行賽被打出44轟，是全大聯盟今年被敲出最多全壘打的選手，而道奇隊依舊在系列賽2場落後的狀況下派他先發登板。結果他在3局下被打爆，面對首棒打者Geraldo Perdomo就被敲出一發383英呎的陽春砲，解決掉台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）後，又被Ketel Marte敲出一發428英呎陽春砲，又被Christian Walker開砲，最後由Gabriel Moreno開轟，單局通挨4轟，他僅投2.2局就退場，再創下季後賽前3戰投手投最少局數的紀錄。

道奇隊在這場比賽7局上唯一反擊，Chris Taylor敲出適時安打先追回1分，Enrique Hernandez也擊出左外野安打，追加分數，不過響尾蛇換上左投Andrew Saalfrank守住。

最後推出終結者Paul Sewald守成，響尾蛇隊自2007年，再度打進國聯冠軍賽，有機會拿到睽違22年的世界大賽冠軍，爭取隊史第二座冠軍。


MLB／Harper雙響砲報仇！率費城人聽牌　繞壘時怒瞪勇士Arcia

MLB／太空人偷走了美西冠軍！「德州內戰」遊騎兵期盼完美復仇

MLB／雙城Royce Lewis首度打季後賽就累積4轟！再1轟平隊史紀錄

MLB／Jose Abreu連2戰開轟！太空人3:2險勝雙城連7年進美聯冠軍戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞