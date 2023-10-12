實測／Google Pixel 8 拍照3大亮點　完美合照秒變臉！雜音片有解

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拍大合照最怕某人眼睛閉起來，一直找不到全體好的照片，透過「完美合照」功能，只需要相同場景多按幾張，之後系統會自動辨識類似的場景提供給用戶自行選擇想要的臉部表情，有了這個功能就不需要每次都全一堆照片給朋友，可以精選一張完美合照。但如果該場景沒有太多相似照片可選擇的話，系統也無法提供換臉功能。
路徑：Google相簿 → 編輯→工具→完美合照→選擇換臉頭像，即可完成
魔術修圖
透過魔術修圖可以把主圖摳出來，隨意的調整位置、大小後系統會自動演算生成合乎邏輯的背景提供選擇。還能更近一步的調整成背景模糊的肖像、光源位置，有了這個功能NG照片有救了！
路徑：Google相簿 → 編輯→左下方的「魔術修圖」→點選或是畫出想要修圖的範圍進行編輯即可。
魔術降噪
可以自動辨識影片聲音，實際使用吹風同時講話錄影，影片檔案會出現「魔術降噪」的選擇，點選後會由系統辨識聲音，該檔案影片辨識為語音、雜音和自然的風吹聲，可以懶人編輯，點「自動」由系統判別最好的音訊效果，或是進階的調整語音大小或是雜音要降低多少。實際測試的確可以感覺降低吹風機的大量雜音，保留了更多人聲。
路徑：Google相簿 → 編輯→音訊→魔術降噪
Pixel 8 採用 6.2 吋 Actua 螢幕，最高可達 120 Hz，配置Google Tensor G3晶片， Google Tensor 首度搭載於 Pixel 6，隨後配備的 AI 功能大幅增加，Pixel 8 最大的機器學習模型比 Pixel 6 精密、複雜 10 倍，功能提升，售價也比上一代貴了不少，128GB版本售價2萬4900元起。