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為國爭光！中華健兒亞運發光　教育部：國光獎金超過3億元

▲中華健兒在杭州亞運為國爭光，教育部次長林騰蛟表示發放獎金將超過3億元。（圖／行政院提供）
▲中華健兒在杭州亞運為國爭光，教育部次長林騰蛟表示發放獎金將超過3億元。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

杭州亞運落幕，此次中華隊總計拿下19金20銀28銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。對於國光獎章與獎金部分，教育部次長林騰蛟今（12）日表示，依國光獎金獎勵辦法規定，金牌300萬元、銀牌150萬元與銅牌90萬元，包括選手與教練國光獎章金額，目前結算下來將發放超過3億元。

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中華健兒本次在杭州亞運取得佳績，總計拿下19金20銀28銅，金牌數量排名第6，同時達成賽前設定10金目標。關於獎金部分，林騰蛟說，依國光獎金獎勵辦法規定，金牌300萬元、銀牌150萬元與銅牌90萬元，目前結算下來，包含選手跟教練國光獎章的金額，將發放超過3億元獎金，這部分會由經費或公共捐助方式來處理。

林騰蛟說明，本次亞運總共獲得19面金牌，其中有些不屬於奧運項目，包括滑輪、圍棋、橋牌、空手道等，但仍有9到10面是奧運項目，此外像舉重、羽球、柔道、網球與高爾夫等，需每年度結算積分排名就能取得奧運資格。

林騰蛟說，另部分則是資格賽部分，目前正陸續在辦理，參加包括世錦賽、世界資格賽、奧運資格賽或亞錦賽等，取得資格要到明年的6、7月才會比較明確，強調廚了目前已取得奧運資格10個席次外，另會積極輔導其他選手，包括訓練團隊與教練來協助選舉，積極取得到奧運資格，備戰明年巴黎奧運，希望能夠取得好成績。

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