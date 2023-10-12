渡邊直美合體劉以豪擦愛火！上山拍「動作戲」 台灣便當收服女神
華映電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》於今（12）日在霞海城隍廟舉行開鏡儀式，電影導演蘇達，以及演員渡邊直美、劉以豪、「小薰」黃瀞怡、撒基努等一起出席。受訪時，渡邊直美對於台灣的便當（放飯）文化感到訝異，連連稱讚，還透露在片中有許多「動作戲」，讓她腰痠背痛。
記者吳雨婕／台北報導
導演蘇達透露《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，劇情是由渡邊直美飾演從日本來到台灣的日本藝人，來一場尋根任務，劉以豪則是擔任渡邊直美飾演的女星經紀人，兩人間會有許多火花。片中，演員們要挑戰以日語、中文溝通，劉以豪分享現在都找翻譯老師每天練習日文。
渡邊直美笑說，對她來說最困難的應該是學中文，「學中文尤其困難，因為跟台灣親戚都是小孩的中文聊天，台詞的話就要使用大人的字彙，所以需要有老師來指導正確發音。」演員群私下聊天時，則是會用一點中文、一點日文與Body Language溝通，渡邊直美笑說因為有撒基努的歡樂個性，讓片場變得非常有趣。
被問到渡邊直美為什麼會點頭出演，她表示：「我很喜歡戲劇，但沒有挑戰過恐怖喜劇，又是台灣的劇本。」該片取景有百分之99都在山區，對於體力來說非常挑戰，渡邊直美透露，其實一開始做好心理準備，但沒想到會是「這樣子」的動作，還因此全身痠痛，至於是什麼「動作戲」，渡邊直美則是先賣關子，不提到太多。
媒體追問有沒有後悔，渡邊直美開玩笑的猶豫了一下，接著說道：「我完全沒有後悔，跟大家一起挑戰事物，我還是覺得很有趣、很期待。」首度拍攝台灣電影的渡邊直美，對於台灣的便當印象深刻，對於放飯文化的差異感到驚喜，「台灣便當有10種還是熱的，日本通常都只有2種，而且都是放到常溫。沒想到台灣如此重視飲食。」