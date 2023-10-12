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im.B自救會提「追究懈怠責任」4訴求　黃國昌批「踢皮球國家隊」

▲im.B自救會發言人林家輝、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（圖／記者潘千詩攝，2023.10.12）
▲im.B自救會發言人林家輝、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（圖／記者潘千詩攝，2023.10.12）

記者潘千詩／台北報導

im.B吸金案，經台北地檢署偵結起訴，台北地院今（12）日首度開庭，im.B自救會以及台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌也出席旁聽，並於開完庭後舉行記者會，提出「籲請強化偵辦能量、徹查所有金流並追回不法所得、追究懈怠責任、揪出所有共犯並重懲吸金詐騙」等4大訴求。黃國昌說，被害人所看到的絕非政府在媒體上宣傳的打詐國家隊，而是「踢皮球國家隊」。

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8月29日，北檢起訴im.B詐騙案後，吸金主嫌「台灣金隆科技」負責人曾耀鋒及其女友張淑芬仍被法院裁定羈押，張女也因在押，川晟建設、川晟生技等事業停擺，營業稅沒人申報，是否繼續租屋等皆無人處理，遞狀聲請委託妹婿代辦。北院上午提訊張女出庭，她當庭簽署11張委託書，之後還押。黃國昌與被害人旁聽完畢，前往北檢門口開記者會。

黃國昌表示，當初很好奇，曾耀鋒的犯罪組織為什麼會在中壢投資15筆土地，所以前往現場查看，但看完後完全無法理解，在近一步了解後，原來北檢聲稱所扣押的15筆價值3萬多的土地，事實上每一筆持份僅幾百分之一，算起來只有18坪，起訴書中竟說這18坪土地公告現值有3億多元，被害人看了「情何以堪」，這也是為什麼被害人會具體要求北檢公告細目，告知北檢是怎麼計算的？

黃國昌說，曾耀鋒犯罪集團當初有讓許多被害人認購在宜蘭礁溪自辦市地重劃的投資案，有不少犯罪所得被挪去，在im.B爆發後沒多久，協會接獲檢舉就已具體點名並促請檢調加速偵辦，但在偵辦的卷內卻完全沒看到宜蘭礁溪有何起訴犯罪事實，事後北檢說會另案偵辦，想問，曾耀鋒訊問筆錄中已承認，他至少投入2000萬到礁溪的開發案，而該筆不法所得到底匯給誰，曾有明確交代，但為何不扣押、不追回、為何要另外偵辦？要等到不法所得追不回來才要偵辦嗎？相信被害人若有委任律師，律師看完移審北院的卷後，心裡一定會有相同疑問。

黃國昌表示，2017年3月1日，調查局接獲吸金檢舉函詢金管會，金管會回覆「請調查局自行認定」，所有被害人都不懂金管會為何會如此回覆，金管會不是金融監督的管理機關嗎，銀行法裡面的不法吸金行為，不是本就是金管會預先監管防範的嗎，金管會怎會如此「踢皮球」，要檢調自行認定，金管會不是一直宣傳說要防詐、識詐嗎，如果連金管會對於吸金詐騙行為的責任都撇清，連接獲檢舉也不願意發動積極監理的責任，被害人到底還能相信誰？

▲im.B自救會發言人林家輝、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（圖／記者潘千詩攝，2023.10.12）
▲im.B自救會發言人林家輝、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（圖／記者潘千詩攝，2023.10.12）
黃國昌指出，調查局在接獲金管會公文後，接下來採取何種調查程序？還是因為接到金管會那紙公文後，本啟動的調查程序就全部喊停，一直到2022年被害人逐漸浮現，才又重啟調查？調查局、金感會至今沒有給予大家清楚的答覆。

另外，黃國昌也提到，有立委直接函詢調查局，問送去北檢的扣押清單內，有那輛陳歐珀說已經還了的toyota，請問聲稱已扣押的車到底在哪兒？調查局回答不出來，一輛位置不知道在哪的車竟列在扣押清單上，請問此刑事扣押清單，對被害人而言要如何接受？

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