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不僅有助身體健康，還能長命　中醫公開「3大養生妙招」

▲不僅有助身體健康，還能長命　中醫公開「3大養生妙招」
▲不僅有助身體健康，還能長命　中醫公開「3大養生妙招」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】現代人講求保健養生，中醫養生歷史悠久，也常有民眾尋中醫讓身體更健康。在古籍《黃帝內經》中，就提到很多養生方法。那麼中醫養生方法都有哪些妙方，既可以幫助大家身體健康還能延年益壽？

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養生方式多元　持之以恆最重要

義守大學暨義大醫院中醫部講座教授陳旺全說明，中醫養生方式多元，以大致可分為三種類型，分別為飲食、穴位及外部按壓。民眾可透過這幾種方式來保健身體，最重要的是必須持之以恆，才能達到養生功效。

三種養生法　飲食、穴位及外部按摩

陳旺全進一步說明三種類型的養生方式，民眾可嘗試來提高免疫力及塑造健康體魄。

1.四季養生法：

◎春季：易感冒，偏向食用溫性當令水果，如橘子、柳丁、蘋果。

◎夏季：避免中暑，以涼補為主，多吃綠豆、竹筍、絲瓜、胡瓜等。

◎秋季：溫補為佳，秋葵、玉米、山藥、香菇等都有幫助。

◎冬季：熱補為主，冬季蔬果外，偶爾吃些薑母鴨、麻油雞。

2.穴位養生法：

◎常按曲池穴、合谷穴，提高抗病力，消除疲勞感，誘生干擾素抑制病毒。

◎常按足三里穴，刺激腦部產生腦內啡，緩解情緒與疼痛。

◎常按三陰交穴（脾、腎、肝三經交會點），男性可神清氣爽，女性能消除婦科相關疾病。

3.八優養生法：

◎常梳髮：以指腹按摩頭皮。

◎常擦臉：雙手互搓36下後「乾洗臉」，先往外、再往內，各36下。

◎常運目：閉眼進行，眼球向右、向左，向上、向下，各做7下，然後先逆時針再順時針轉圈，各轉動7圈。

◎常彈耳：上下或前後方向，以手指彈耳。

◎常搓鼻：在鼻翼兩旁用手指一上一下搓動，可促進血液循環，改善過敏。

◎常扣齒：扣齒36下，停頓，再扣36下，連續7次。

◎常撫穴：按摩及撫摸關元穴（肚臍），先逆時針、再順時針，各36下，使任脈通暢。

◎常摩足：前後摩擦足底湧泉穴49下。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59465

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