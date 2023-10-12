印度市場起飛！台商搶進　形象展累計超過7500萬美元商機

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此次展覽主題配合台印產業合作方向，以智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧生活、智慧農業以及電動車等6大主軸，率仁寶電腦、台塑企業、成運汽車、中興電工等90家台灣企業展示台灣產業優勢、科技水準以及人文深度，積極洽邀印度各智慧解決方案領域買主。
值得一提的是，在外貿協會進一步安排近500場次買主洽談會後發現，其中有高達75%的買主未曾向台灣採購，參展商多表示印度市場潛力無窮。
此次形象展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，副州長Mr. Devendra Fadnavis率官員親臨開幕典禮並參觀展覽外，也派遣政府單位人員前來洽詢數位感測產品，表達州政府欲採購台灣產品的意願。先前曾擔任馬州州長的他，不僅是當地重要政治人物，更是印度總理莫迪（Narendra Modi）栽培的接班人，針對台印合作，他樂見其成，盼能與台灣產業攜手協助台印雙方企業共創未來。
相較於工業產品爆發性的潛在商機，我國消費產品雖價格較高，在印度的一般市場看似不具競爭力，但參展業者表示，印度有高達14億的人口，中上階層人數不少，故仍有市場潛力。外貿協會董事長黃志芳表示，目前印度市場對智慧製造、數位經濟等需求皆大幅成長，且在全球供應鏈重組浪潮來襲之際，數位化與永續議題日益重要，他認為，台印產業合作將為全球市場增添新動能。