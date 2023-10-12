基隆公共運輸定期票開賣 288元暢行搭乘基隆公車及台鐵站點
基隆市長謝國樑今（12）日與議長童子瑋、台鐵運務處長劉雙火、公路總局台北市區監理所副所長李珮芸與多位議員出席「基隆市公共運輸定期票」開賣宣傳記者會，宣布只要288元就可無限搭乘基隆境內57條公車路線與6處台鐵站點，預估將有上萬人受惠，呼籲市民善加運用。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，推出專屬公共運輸定期票，除與通勤到雙北、桃園外縣市的1200月票有所區隔外，民眾還可在基隆市境內搭乘公車與台鐵通勤、轉乘通學，或到六堵科技園區上班，未來在七堵打造航運物流就業基地，讓通勤費用省荷包也更加划算。
基隆市政府交通處指出，自10月16日起，只要288元即可享有30天內，無限搭乘基隆市境內市公車及臺鐵區間(快)車、莒光號、指定車次自強號，並有57條公車路線及搭配台鐵6個站點，建構龐大的交通網，不只提升基隆的公共運輸使用率，同時減少私人載具使用，達到節能減碳的效用。
基隆市政府交通處補充，自即日起至11月10日，除台鐵基隆站、三坑站、八堵站、七堵站與百福站外，於二信循環站增設臨時據點，民眾除了持悠遊卡、一卡通或愛金卡前往預購288元定期票外，也可在現場購買到基隆特別專屬紀念卡，並到官網登錄記名，收到簡訊後，可前往7-ELEVEN、全家、OK超商和萊爾富便利商店領取100元儲值金，每人限領1次。
基隆市政府交通處提醒，每張電子票證僅能設定1種定期票，若卡片已設定其他定期票，則無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。