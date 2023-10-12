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中市府辦活動播當選歌、高喊候選人凍蒜　盧秀燕：再犯將處分首長

▲台中市南區公所辦空污防治宣導活動放「當選」歌，為台上要參選立委的國民黨市議員羅廷瑋（藍背心）大喊凍蒜。（圖／台中市議員陳雅惠提供，2023.10.12）
▲台中市南區公所辦空污防治宣導活動放「當選」歌，為台上要參選立委的國民黨市議員羅廷瑋（藍背心）大喊凍蒜。（圖／台中市議員陳雅惠提供，2023.10.12）

記者顏幸如／台中報導

民進黨台中市議員陳雅惠今指出，上星期市府在南區公所舉辦空污防治宣導活動，主持人邀來賓帶動唱，搭配「當選」歌曲為台上欲參選立委的國民黨市議員喊「羅廷瑋凍蒜」，嚴重違反行政中立。市長盧秀燕表示作法非常不妥，「我自己選舉都禁止這樣的行為」，民政局、區公所應徹底檢討，「再有這種情形要處分相關首長」。

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民進黨台中市議員陳雅惠今（12）日質詢時指出，台中市政府民政局7日下午在台中國小活動中心舉辦「112年區里特色暨空氣污染防治宣導活動」，邀請國民黨議員羅廷瑋、林霈涵上台參加帶動唱活動，現場播放藝人施文彬的「當選」歌曲，主持人伴著歌詞高喊「羅廷瑋凍蒜、凍蒜」，現場當選聲不絕於耳，讓人相當錯亂，誤以為正在參加選舉造勢活動。

陳雅惠指出，這場活動用的是納稅人的錢，指導單位是環保局、主辦單位是台中市政府民政局，局長吳世瑋與東區、南區區長都在場，卻無視「行政中立」原則，挹注公共資源當作個人造勢活動，行徑實在誇張。

▲台中市長盧秀燕表示，市府活動若再為候選人喊凍蒜，要處分相關首長。（圖／台中市政府提供，2023.10.12）
▲台中市長盧秀燕表示，市府活動若再為候選人喊凍蒜，要處分相關首長。（圖／台中市政府提供，2023.10.12）
民政局長吳世瑋表示，歌曲剛開始播放他就離開，事後從同仁口中得知主持人喊「凍蒜」，立刻告訴區長應立刻聲明作法不對，對於南區公所的瑕疵。他感到很抱歉。

市長盧秀燕強調作法非常不妥，「我自己選舉都禁止這樣的行為」，她要求民政局與各個區公所應徹底改善、進行檢討，「再有這樣的情形就處分相關首長」。

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