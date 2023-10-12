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他酸以色列落後「幹嘛去留學」！內行揭祕強到離譜　在全球排名曝

▲一名大陸網友好奇，怎麼會有人想去以色列留學？貼文曝光後，許多人指出以色列是高度發達國家。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名大陸網友好奇，怎麼會有人想去以色列留學？貼文曝光後，許多人指出以色列是高度發達國家。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日發射數千枚火箭彈突襲以色列，以國隨即宣布進入戰爭狀態，並全力反擊。對此，就有一名大陸網友好奇，怎麼會有人想去以色列留學，「留學不應該去發達國家學習技術嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，引來不少人看傻留言：「以色列理工有好幾個諾貝爾獎得主！化學超牛。」 而以色列在聯合國人類發展指數（HDI）最新報告中，排名在全球第22位。

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以巴戰爭受到國際間高度關注，一名大陸網友近日在微博發文好奇問：「以色列還有留學生，我真的是看不懂了，難道在印度也有留學生嗎？留學不應該去發達國家學習技術嗎？」 

▲不少網友指出，以色列理工有好幾個諾貝爾獎得主。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲以巴戰爭受到國際間高度關注，不少網友指出，以色列理工有好幾個諾貝爾獎得主。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後，不少網友傻眼留言，「以色列理工、本古里安大學、耶路撒冷希伯來大學、魏茲曼科學研究所都是以色列很好的學校」、「科技能跟以色列並駕齊驅的國家屈指可數，你說以色列發不發達」、「以色列理工有好幾個諾貝爾獎得主！化學超牛」、「以色列是能發展核武的超發達的國家，很多領域都領先全球，強到離譜」。 

而根據聯合國人類發展指數的最新報告，以健康、教育與經濟水平三大領域發展進行評估排名，以色列排在全球第22位，被列為「高度發達」國家；發展最高前5名的國家分別為瑞士、挪威、冰島、香港及澳洲，美國則在第21名，大陸則是第79名。 

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