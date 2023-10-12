駝背阿嬤是公司總裁！幫阿嬤推車回家　驚見泰國「超大豪宅」

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阿嬤這才轉頭簡短地説：「這是我家。」原來她不但擁有一座豪宅，阿嬤的真實身份是公司總裁。這段影片不但在網路上爆紅，還吸引超過2百萬的點閱率。影片的留言區還有一名網友表示自己是阿嬤的孫子，他提及阿嬤最喜歡每天騎腳踏車，可能在購物路上剛好遇到原Po。為了證明所言為真，他也在自己的頻道上傳阿嬤在豪宅的身影，以及每天騎腳踏車外出的背影，並提及騎腳踏車外出是阿嬤每天的興趣。
@kikida29เมื่อยาย ทำเราอึ้ง #ร้อยเอ็ด
♬ เสียงต้นฉบับ - E A R N 🐍🐥💚 - ชื่อเอิร์นที่แปลว่าเฟ๊อะ.
這則影片爆紅後，吸引超過千則的留言，有的網友指出：「你以為阿嬤需要幫助，其實需要幫助的是我們」、「阿嬤正在進行社會實驗」和「你通過了豪門媳婦測試」，驚人的反轉引起眾人的關注。
@pangpond435ตอบกลับ @Kanokwan Moon-Ka ขออภัยในความหมวกขาดนะคะ น้องหมาที่บ้านกัดค่ะ☺️☺️☺️
♬ เสียงต้นฉบับ - Kanokwan Moon-Ka - Kanokwan Moon-Ka