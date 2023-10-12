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駝背阿嬤是公司總裁！幫阿嬤推車回家　驚見泰國「超大豪宅」

▲路上看到一個駝背阿嬤需要相助，沒想到送她回家後發現阿嬤的真實身份是公司總裁。（圖／翻攝自TikTok）
▲路上看到一個駝背阿嬤需要相助，沒想到送她回家後發現阿嬤的真實身份是公司總裁。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心賴正琳／綜合報導

相較於部分的普通人愛炫富，真正的有錢人可以說是深藏不露，泰國1名女子近期在社群平台上分享，自己在路上看到一個駝背阿嬤需要相助，她馬上出手幫忙，沒想到跟著阿嬤回家後，發現阿嬤住在一棟超級大的豪宅，還是一間公司的總裁，整個情節宛如偶像劇。

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泰國黎逸府1名女子在抖音上以帳號「＠kikida29」發佈一則影片，內容關於她在路邊看見一名駝背阿嬤推著一台自行車，只見阿嬤有行囊，且嘴角有檳榔渣，感覺十分狼狽。她因此想幫助阿嬤推回家，沒想到跟著阿嬤回家，卻發現路的盡頭只有一間超大豪宅，她們不禁問她：「這是誰的房子？」

阿嬤這才轉頭簡短地説：「這是我家。」原來她不但擁有一座豪宅，阿嬤的真實身份是公司總裁。這段影片不但在網路上爆紅，還吸引超過2百萬的點閱率。影片的留言區還有一名網友表示自己是阿嬤的孫子，他提及阿嬤最喜歡每天騎腳踏車，可能在購物路上剛好遇到原Po。為了證明所言為真，他也在自己的頻道上傳阿嬤在豪宅的身影，以及每天騎腳踏車外出的背影，並提及騎腳踏車外出是阿嬤每天的興趣。

這則影片爆紅後，吸引超過千則的留言，有的網友指出：「你以為阿嬤需要幫助，其實需要幫助的是我們」、「阿嬤正在進行社會實驗」和「你通過了豪門媳婦測試」，驚人的反轉引起眾人的關注。

@pangpond435ตอบกลับ @Kanokwan Moon-Ka ขออภัยในความหมวกขาดนะคะ น้องหมาที่บ้านกัดค่ะ☺️☺️☺️

♬ เสียงต้นฉบับ - Kanokwan Moon-Ka - Kanokwan Moon-Ka

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