國慶聲量曝！蔡英文最夯、中市府被罵翻　草泥馬難救藍營被邊緣

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此外本次國慶邀請來自日本「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，還沒表演就掀起綠色炫風，在國慶前高雄碼頭演出，吸引上萬人潮湧入爭看，國慶當天表演多首經典動漫主題曲，獲得滿堂彩；另外美國加州大學洛杉磯分校的「純金之聲」棕熊行進樂隊登場演出，帶來盛大的聽覺及視覺饗宴。翡翠騎士和美國UCLA棕熊行進樂隊的演出，分別都有3600則及2800則討論。
另國慶禮讚表演中，資深男星楊烈以高亢激昂的嗓音，領唱政治運動者蔡惠如在獄中寫下的《意難忘》與《永遠存在的台灣》，傳達台灣人相互包容扶持的精神，表演震撼人心引發網友稱讚，聲量達3300則。
國慶大典也特別安排中華職棒6隊球員與玉山軍艦海軍官兵代表領唱國歌，正逢杭州亞運落幕，中華隊拿下67面獎牌佳績，榮耀歸國登上國慶大會的「英雄之路」，接受全民喝采，也榮登網友討論度最高的橋段之一，聲量達2100則。
但台中國慶晚會狀況連連，包括原定8時施放煙火秀，無預警提前20分鐘開始燃放，讓許多民眾措手不及，引發民怨留言砲轟，超過萬則討論聲量。另現場交通、秩序管制及表演節目站位問題怨聲載道不斷，許多民眾怒批主辦單位，分別有近8000及5500則聲量。
最後國民黨大咖前總統馬英九、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫在國慶當天齊聚新北市府參與國慶升旗典禮，現場還有超萌草泥馬現身加持，在各種活動與爭議夾殺下，聲量則是不如預期，僅有近700則討論，慘被邊緣化。