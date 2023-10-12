台中國慶煙火挨批　陳其邁送暖：我要幫盧市長加油

在台中舉辦的國慶焰火發生提早20分鐘施放、無人機展演臨時喊卡，以及舞台設計背向觀眾等缺失，台中市長盧秀燕則在昨（12）日為活不動夠完善道歉，高雄近年舉辦多場大型活動，高雄市長陳其邁今天則被問到有沒有經驗可以分享，他則說要幫盧市長加油，難免會有一些不確定的因素，會讓這個活動有一點需要改進的地方，不過整體來講，台中市政府同仁都很努力、辛苦，給台中市政府多一點鼓勵。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，高雄市在國慶，或者是其他的節慶、演唱會，一般來講都會有一個專案小組，有府級的首長來負責整個統籌，會要一次一次開，國慶煙火就是看煙火，不是來聽這些大人講話，所以其實講話越短越好，來開個幕稍微講一下，那煙火準時點比較重要，像演唱會他都不太敢講話，讓活動能夠順利進行，大家開心，這樣就好，這個是小提醒，一般活動講得冗長，大家聽得都搖頭，煙火都要放了還在那邊講，這個會比較不好。
陳其邁指出，辦活動也是要一直累積經驗，他講得也不一定都對，大家要彼此學習，因為每次活動沒有100分，就是要不斷從舉辦活動的經驗大家互相學習，所以他覺得台中市其實已經辦得很好，大家要多鼓勵，有一點小的瑕疵，其實知道以後改進就好，要鼓勵他們。