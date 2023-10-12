五月天廣州開唱狂吸15萬粉朝聖！五迷自爆買黃牛票 警察秒關切
五月天於廣東奧林匹克體育中心舉行「諾亞方舟」演唱會，從10月11日、12日、14日、15日、16日，一次唱足五場，打破五月天在廣州的開唱紀錄，演唱會更是聚集了15萬位的五迷。而昨（12）日演唱會上發生插曲，五月天點歌迷互動時，台下五迷竟然自爆是買黃牛票進場，還引來警察關切。
記者吳雨婕／綜合報導
再次航行的諾亞方舟，隨著火山爆發、隕石撞擊和龍捲風來襲瞬間末日異象的VCR，瞬間帶領全場跟著五月天從逃生艙來最嗨的諾亞方舟。從〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈夜訪吸血鬼〉以及和嘉賓家家美聲合唱的〈如煙〉、〈倉頡〉一一復刻，時間便在此刻成為永恆，珍惜此刻重聚，一連串的經典曲目讓現場氣氛爆破燃點，積累的想念化作全場3萬人的吶喊和大合唱，響徹廣州的夜空，歌迷的熱情也讓怪獸、石頭、瑪莎在第四首就熱到脫衣。
五月天說：「大家有印象來到廣州和大家一起唱、一起跳、一起開演唱會是什麼時候？應該是沒有多久以前，我們是從10年前的諾亞方舟來到2023年的五月天，看到大家跟10年前一樣充滿活力，應該沒有差太多。」雖然今天的天空沒有星星，但現場3萬人點亮的手機燈照亮了廣州夜空，成為成千上萬最美的星星，溫暖了五月天的心。
此外，演唱會上還發生小插曲，在開放點歌環節時，有小女生點歌〈知足〉，阿信問對方：「怎麼不去看杰倫，看我們是因為門票好搶嗎？」沒想到一旁的爸爸除了表示買不到周杰倫演唱會門票外，還自爆買的是五月天演唱會的黃牛票，沒隔多久，就有警察前來關切。