馬文君遭控在潛艦機密會議用手機 軍方證實：曾找海軍人員制止
國造潛艦原型艦「海鯤號」9月28日舉行下水，卻爆出前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君的洩密風波，民進黨立委王定宇更爆料馬文君曾在機密會議中用立院的二哥大電話。前海發中心主任邵維揚中將今（12）日在立院證實，當時有看到立委在委員席上用手機，也曾請海軍人員立即前往制止。
記者呂炯昌／台北報導
立院國防及外交委員會今日邀請國防部長邱國正業務報告，並備質詢。王定宇質詢時表示，前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將曾參與2019年3月28日的立院外交及國防委員會機密會議，會議當時在進行時，是否有人在現場使用俗稱二哥大的手機，詢問邵維揚當時的狀況？
邵維揚答詢表示，當時他在備詢台報告完潛艦國造議題後，則由立委開始審閱相關資料，他當時有看到一名立委使用手機撥打電話，當下也請海軍人員去提醒立委不要使用手機，最後則跟主持會議的召委王定宇回報，並希望台下立委勿用手機。
王定宇進一步詢問，當時使用手機的立委，是否就坐在委員席上；邵維揚回應，「是」；王定宇指出，外界指稱報導內容是虛構、謊言，「你剛剛所言是否為真」，邵維揚回應：「我看到什麼，就講什麼」。
由於當時曾有立委披露潛艦國造使用的是X型尾舵，而非十字尾舵，王定宇追問此訊息是否為機密。邵維揚回應說，X或十字等尾舵「形式」並非機密，機密的範疇則是尾舵的大小與車葉的角度