MLB／道奇遭橫掃球迷要Betts、Freeman扛責 兩人共21打數僅1安
美國職棒（MLB）亞利桑那響尾蛇今（12日）在主場靠著單局4轟以4:2擊敗洛杉磯道奇，也以大比分3:0橫掃本季在例行賽繳出百勝的道奇，這也是道奇連2年止步首輪，賽後更有球迷將失敗的矛頭指向兩位強打Mookie Betts與Freddie Freeman。
記者張志宇/綜合報導
Mookie Betts與Freddie Freeman在此系列戰各自擔綱首棒與二棒打者，分別繳出11打數無安打與10打數1安打的成績，合計21打數僅敲出1安打是道奇火力無法串聯的罪魁禍首，賽後更引來道奇球迷不滿紛紛表示，「Mookie與Freeman毀掉了這輪系列賽」、「這次被橫掃完全就是要怪罪Mookie與Freeman」、「Mookie與Freeman完全消失，道奇需要他們嗎？」。
道奇加上本季已經連續11賽季闖入季後賽，僅次於亞特蘭大勇士的14次（1991至2005年，其中1994年因罷工停擺球季不計算），與紐約洋基的13次（1995年至2007年），雖道奇已連續11季闖進季後賽，雖在主帥Dave Roberts帶領下，過去6個賽季中5度完成單季百勝，但僅在2020年疫情縮水賽季拿下世界大賽冠軍。
響尾蛇3連勝之姿睽違16年再闖國聯冠軍戰，對手將是費城費城人與亞特蘭大勇士系列賽中獲勝的一方，而道奇前一次在分區系列賽遭橫掃，得追溯至2006年被大都會「洗臉」，相隔17年再遭橫掃。