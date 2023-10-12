中市敬老卡年年增加　議員質疑預算不變

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林祈烽說，2021年時，台中市敬老愛心卡發卡數逾50萬張，預算數是7億6千萬元；2022年發卡數已累積至58萬張，預算數還是7億6千萬元；2023年8月，發卡數已超過62萬張，預算也是7億6千萬元；明年2024年發卡數一定突破65萬張，預算數還是7億6千萬元，這樣的預算編列合理嗎？
林祈烽表示，敬老愛心卡可用於診所醫療掛號費、國民運動中心、搭公車、計程車、捷運和國道客運等用途，今年7月1日起，持卡還可以搭台鐵的火車，但是，敬老卡持卡數年年增加，用途也愈來愈多，市府的預算數卻是每年都不變，這不會很奇怪嗎？市府是不是故意少編預算？
林祈烽強調，很多長輩都反映搭乘可刷敬老愛心卡的計程車遭到刁難，甚至有長者在百貨公司前搭車，遭到司機碎唸說，「載到你們這種老人，還用敬老愛心卡，真是浪費我的時間。」
林祈烽批評，這種計程車司機實在很惡劣，但這樣會拒載使用敬老卡的司機卻似乎愈來愈多，交通局有沒有落實稽查？他要求交通局要提供過去3年的投訴資料，查明到底有多少長者遭到司機歧視對待？而司機接受敬老卡的刷卡，事後請款有沒有受到限制或延遲？交通局都要一併查清楚。
社會局長廖靜芝解釋，預算的編列是根據前一年的執行狀況來分析，敬老愛卡預算從之前的3億多逐年增加，前兩年剛好碰到疫情，預算的執行就沒有到達7億元，因此明年的預算還是以7億6千元來編列。
交通局長葉昭甫表示，計程車駕駛大多希望能領到現金，但只要刷卡就會進到卡務系統，業者要請款才會進行撥款，一般是2個星期請款一次，可能是撥付時間較晚，所以司機接受度較不高，交通局可以加速撥款程序。