台南全運會市民之夜登場 周邊交管資訊一次看

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台南市警察局第六分局當日也將加派警察同仁於現場周邊重要路口加強疏導，提醒本次活動主辦單位已申請於112年10月14 日、10月15日每日14-24 時封閉新興東路(水交社路至南門路，西向快慢車道)，禁止汽、機車駛入，會場周邊停車規劃如下：
(一)汽車停車空間:
1、 貴賓及持停車證人員：勞工育樂中心停車場、體育之心停車場及松柏停車場。
2、 一般民眾：國防部空地(南門路、水交社一街口)停車場、大林里停車場。
(二) 機車停車空間：健康路人行道(慶中街至南門路，臨五妃街)、(水交社路至南門路，臨台南高商段)，南門路(健康路至新興東路)，新興東路(水交社路至南門路，西向快慢車道)。
(三) 管制範圍：
1、 新興東路(水交社路至南門路，西向快慢車道含路側停車格)。
2、 台南運動公園內部周邊道路。
分局長許敏能表示，南警六分局於市民之夜除規劃加強轄內重要聯外道路交通疏導維持順暢，要讓民眾玩得開心又安心，共同歡度愉快的市民之夜。另外交通執法不打烊，也將加強攔查取締酒駕等重大違規，避免民眾飲酒駕車發生憾事，並提醒民眾出遊前，應先檢查車況、避免疲勞駕駛、並掌握相關交通資訊，同時收聽警廣遇壅塞可提前改道；也呼籲民眾「多一點禮讓、讓行車更順暢」。