星巴克連20天買一送一！別再只會點星冰樂　這5款星巴克更好喝

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🔴冷萃系列
📌香檸蜜柚冷萃
拿拿摳形容「香檸蜜柚冷萃」像是西西里咖啡的入門款，想挑戰西西里咖啡卻又不敢嘗試的人可以先試試看這杯。
🔴冰茶系列
📌西印度櫻桃紅茶
他講評說，喝過這麼多果茶系列，這杯是他喝過茶味最重的，喝下去可以感受到滿滿的果香跟茶味。
🔴那堤系列
📌冰玫瑰蜜香茶那提
拿拿摳認為玫瑰不是一個人人都可以接受的味道及香氣，試喝之後他講評說，玫瑰跟奶味結合得很好，有如在玫瑰花園中徜徉。
📌冰醇濃抹茶
這杯讓拿拿摳一吸就忍不住豎起兩個大姆指，他形容在奶味中抹茶味蓄勢待發，「每喝一口都再增加抹茶能量」，而當中抹茶的苦味又是一般人可接受的極限，是大眾能輕易接受的抹茶飲品。
📌冰福吉茶那提
他說明，福吉茶就是焙茶，有煎炒過的味道。而這杯「奶味中有炒焙的香味，兩者烘托得很棒，比例精妙」，擺在最後壓軸令人驚豔。
影片推出後引發網友討論，紛紛留言表示「這集完全適合搭配LINE禮物！收到星巴克飲料券都來看這集」、「去星巴克不再選擇障礙」。也有人期待拿拿摳分享路易莎篇。
不少人分享偏愛喝法，「西印度櫻桃紅茶真的好喝！ 我都會請店員壓一下原味糖漿就好，櫻桃果醬多1～2匙，櫻桃的味道更濃更好喝」、「最近發現蜜柚跟冰柚冷萃咖啡，去掉原味糖漿，很好喝！」