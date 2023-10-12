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星巴克連20天買一送一！別再只會點星冰樂　這5款星巴克更好喝

▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）

實習記者曾郁淇/綜合報導

星巴克「數位體驗」今（12）日登場，長達20天抽買一送一、第二杯半價等優惠券。不過，你在星巴克都喝什麼呢？擁有超過36萬訂閱的YouTuber呼喊「不要再只會點星冰樂了」，推薦香檸蜜柚冷萃、西印度櫻桃紅茶、冰醇濃抹茶、冰玫瑰蜜香茶那提、冰福吉茶那提等5款更值得喝的星巴克飲品。

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擁有超過36萬訂閱的YouTuber「拿拿摳」，日前在其YouTube頻道「厭世甜點店」的金舌頭單元挑戰星巴克，一次試喝星巴克18杯各式冷飲，當中最推薦以下5款飲品，大呼：「去星巴克不要再只會點星冰樂了！」

▲拿拿摳一次試喝星巴克18杯各式冷飲。（圖／翻攝厭世甜點店YouTube）
▲拿拿摳一次試喝星巴克18杯各式冷飲。（圖／翻攝厭世甜點店YouTube）
🔴冷萃系列

📌香檸蜜柚冷萃
拿拿摳形容「香檸蜜柚冷萃」像是西西里咖啡的入門款，想挑戰西西里咖啡卻又不敢嘗試的人可以先試試看這杯。

🔴冰茶系列

📌西印度櫻桃紅茶
他講評說，喝過這麼多果茶系列，這杯是他喝過茶味最重的，喝下去可以感受到滿滿的果香跟茶味。

▲西印度櫻桃紅茶喝下去可以感受到滿滿的果香跟茶味。（圖／翻攝厭世甜點店YouTube）
▲西印度櫻桃紅茶喝下去可以感受到滿滿的果香跟茶味。（圖／翻攝厭世甜點店YouTube）
🔴那堤系列

📌冰玫瑰蜜香茶那提
拿拿摳認為玫瑰不是一個人人都可以接受的味道及香氣，試喝之後他講評說，玫瑰跟奶味結合得很好，有如在玫瑰花園中徜徉。

📌冰醇濃抹茶
這杯讓拿拿摳一吸就忍不住豎起兩個大姆指，他形容在奶味中抹茶味蓄勢待發，「每喝一口都再增加抹茶能量」，而當中抹茶的苦味又是一般人可接受的極限，是大眾能輕易接受的抹茶飲品。

📌冰福吉茶那提
他說明，福吉茶就是焙茶，有煎炒過的味道。而這杯「奶味中有炒焙的香味，兩者烘托得很棒，比例精妙」，擺在最後壓軸令人驚豔。

影片推出後引發網友討論，紛紛留言表示「這集完全適合搭配LINE禮物！收到星巴克飲料券都來看這集」、「去星巴克不再選擇障礙」。也有人期待拿拿摳分享路易莎篇。

不少人分享偏愛喝法，「西印度櫻桃紅茶真的好喝！ 我都會請店員壓一下原味糖漿就好，櫻桃果醬多1～2匙，櫻桃的味道更濃更好喝」、「最近發現蜜柚跟冰柚冷萃咖啡，去掉原味糖漿，很好喝！」

▲星巴克數位體驗今起開跑，連續20天爽喝買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲星巴克數位體驗今起開跑，連續20天爽喝買1送1。（圖／翻攝自APP）

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