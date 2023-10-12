教育部討錢！明道大學欠薪5董事沒繳罰鍰 移送執行署追討
少子化釀私立大學經營危機，最近有多所私立大學及科技大學因積欠教職員薪水等，遭教育部開罰，其中位於彰化縣的明道大學積欠逾百名教職員5個月薪水，教育部在今年7月裁處10名董事各新台幣50萬元罰鍰，但有5人迄今仍未依規定繳納，教育部近日將送法務部行政執行署追討，實屬罕見。
記者李琦瑋／台北報導
明道大學已被勒令於112學年停招停辦，目前由公益董事會接手，該校先前積欠超過100名教職員5個月薪資，該校教職員組自救會，今年6月北上赴教育部陳情，盼教育部協助解決校方欠薪嚴重的問題。
對此，教育部在今年7月依照《私立學校法》裁處第7屆董事會10名董事，每人各50萬元罰鍰，藉此督促董事籌措資金補發薪資。
教育部表示，9月發函催受裁罰董事繳納，並函請財政部中區國稅局台中分局協查未繳納罰鍰的董事財產資料，目前計有5位董事完成繳納，其餘5位董事尚未繳納，教育部後續將會移請法務部行政執行署所屬行政執行處執行之。
據悉，目前除了明道大學，還有環球科技大學、大同技術學院等校，部分罰鍰未完成繳納。
教育部回應，會依照《行政執行法》等相關規定辦理，已核定於112學年度結束時停辦的學校，如環球科大、大同技院，將等法人解散、清算處分財產時處理。