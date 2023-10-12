柯文哲妹不掛民眾黨籍選立委！柯美蘭：上天給我的使命將義無反顧

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柯美蘭表示， 她參選不是為了柯文哲，而是為自己心中的理念，這陣子勤走基層，握過每一雙溫暖的手，她看見了炙熱的眼神，知道必須勇於承擔更大的責任，這是上天給她的使命，而她將義無反顧。
柯美蘭提到，她知道以無黨籍參選，選戰上會更加艱困，但是心念一轉，無黨籍參選能跳脫黨派的立場，而任何色彩的人民，都會是她服務的對象，一如過往不分色彩的服務我的病人，「未來的我，心念只有市民的福祉，我會監督國會、衛福部，成為全民的立委，一個會做事且光明磊落的立委。」
柯美蘭指出，今年初以來，她每個月舉辦「一粒沙座談會」，邀請黨員與企業人士座談，希望能透過了解不同產業， 增進黨員的認知，培養人才，扎根基層。她是行醫33年的醫師，一直在教學醫院工作，由最初的省立新竹醫院到現在改制的新竹台大，過往都在醫院度過，只專注兩顆眼球，這陣子勤跑基層才發現，號稱全台收入最高的城市，貧富差距竟然如此懸殊，光鮮亮麗的新竹市，仍有一些人三餐不繼，甚至貧病交加。
柯美蘭提到，「許多企業商家已走下坡而在苦撐，每天夜深人靜時，我總是在想，如何讓這塊土地更好，如何讓人民過的更好，而我能做些什麼？」她強調，今後將以更謙卑的心去體察民心，民疾我急、本著善良無敵，全力迎向新竹市選戰。