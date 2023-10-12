台南北區環警監合力靜城 共取締25件改裝車違規

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第五分局表示，北區文賢路及和緯路因道路寬敞筆直，周邊偶有改裝車呼嘯而過，噪音擾民常成為民眾檢舉熱點，11日晚上的「環、警、監聯合稽查」專案勤務，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，共計攔查汽、機46輛，舉發各式交通違規，其中包括9件車輛電系設備擅自變更、3件車輛設備規格不符。
噪音部分，環保局則於現場針對疑似噪音車輛11部進行檢測，當日尚無超標車輛，環保局仍提醒民眾勿擅自改裝排氣管，若改裝後產出的噪音違反噪音管制法，可處以新台幣1800元至3600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。
此外，第五分局分局長陳宇桓表示，和緯路及文賢路屬市區道路速限50公里，惟常有超速情形，車速過快除了容易因引擎拉轉產生高分貝噪音外，更容易造成嚴重交通事故，故近期已於該路段加強測照取締，當(11)日夜間就舉發13件超速違規，且竟有車輛時速破百，達危險駕車標準，依照道路交通管理處罰條例，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，而罰錢扣牌事小，若危及自身及他人生命安全將遺憾終身。
第五分局再次呼籲，不當改裝車體、電系設備，可能導致車輛安全結構減弱，且未經檢驗合格之燈光，亦可能過於刺眼，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰。另外民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉；分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查通報環保局召回檢驗，還給市民良好生活環境。