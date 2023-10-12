王心凌新歌逼哭蔡康永！他親教學自我打氣方法 別避開情緒
王心凌睽違5年於今（12）日推出全新專輯《BITE BACK》，在專輯正式上架的前一晚，特別舉辦「新專輯解謎導聽夜」的線上直播，邀請蔡康永為王心凌的專輯作導聽，蔡康永在導聽會上金句連發，「智慧語錄」引起王心凌以及觀眾極大共鳴，兩人談話內容不僅限於歌曲，也暢談了許多人生觀念，吸引超過725萬人一起聆聽。其中專輯的歌曲〈忘了說，你已經很好了〉，讓蔡康永聽到後很感慨，甚至快要哭了，因此特別與王心凌分享給自己加油打氣的方法。
記者吳雨婕／綜合報導
在導聽直播中，蔡康永與王心凌聊起面臨人生各種選擇的勇氣，兩人都認為無論事情是好是壞，都必須親自試過才知道，而事情的好與壞也都將會成為養分，蔡康永說：「對賭是需要勇氣的，而這些勇氣的來源就是不要避開任何情緒。」如同歌詞「哀樂喜怒都是好的感觸」，他說：「如果我們要過個豐富的人生，最好是不要錯過人生每一個情緒。」蔡康永也好奇王心凌是否有過後悔的「對賭」？王心凌直說：「選了就不會後悔。」
其中〈忘了說，你已經很好了〉則是專輯中的療癒之歌，以簡單的編曲、淡淡的吉他配樂鼓勵努力生活的每個人，蔡康永直呼當初聽到這首歌很感慨，甚至快要流淚，他也在導聽會上教學為自己加油打氣的方法，是必須要念出自己的名字，王心凌驚訝表示自己從來沒有這樣試過，之後會嘗試這樣鼓勵自己，王心凌也表示：「透過康永哥獨特的見解和分析，讓我又能以不一樣的角度來聽這些歌，感覺真的很棒，非常謝謝他，希望大家也能以自己的角度來聽我的新專輯。」